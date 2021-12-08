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劉嘉玲56歲生日大秀深V 梁朝偉罕露面

娛樂新聞組╱綜合報導
劉嘉玲56歲生日派對，一向低調的梁朝偉也現身了。(取材自微博)
劉嘉玲56歲生日派對，一向低調的梁朝偉也現身了。(取材自微博)

女星劉嘉玲8日迎來56歲生日，7日提前舉行生日派對，邀請一眾好友來為自己慶生，高調奢華盡顯貴婦財力，而一向低調的梁朝偉也難得現身。

貓眼娛樂報導，劉嘉玲的生日派對布置得非常豪華，賓客蒞臨時有專門可供合照的花朵背景牆，滿滿粉色系鮮花價值不菲。內場布置偏性感魅惑，紫色燈光神祕高貴，天花板上吊著水晶燈，還有一片布幕，宛若時尚雜誌主辦的專業宴會。

就連她的生日蛋糕都奢侈到令人咋舌，頂上還有一個穿著黑裙子的人體模特，高貴典雅，造型精緻。

劉嘉玲本人則穿著黑色深V禮服華麗亮相，耳環、戒指等首飾一個不少，最吸睛的是胸前紅寶石項鏈，體積超大，可見劉嘉玲本人財力之雄厚。

報導指出，劉嘉玲保養得宜，皮膚白皙緊致，五官和年輕時沒大變化，深邃事業線凸顯性感身材，搭配濃密黑發，一點也不像快60歲的人。

劉嘉玲這次生日會大辦特辦，一向低調的梁朝偉也配合老婆出席派對。只見影帝西裝革履，散發中年男人魅力，只是和客人合影時依然稍顯拘謹，笑容羞澀。

梁朝偉與劉嘉玲1988年相識，愛情長跑多年結連理，是娛樂圈出名的明星夫妻。

劉嘉玲56歲生日派對，一向低調的梁朝偉也現身了。(取材自微博)
劉嘉玲56歲生日派對，一向低調的梁朝偉也現身了。(取材自微博)

梁朝偉 時尚

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