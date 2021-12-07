趙麗穎新戲惹爭議 「誰是兇手」海報被指抄襲日劇

趙麗穎(圖)主演的網劇「誰是兇手」，爆出宣傳海報抄襲日劇「Legal High」。(取材自微博)

中國女星趙麗穎 主演的網劇「誰是兇手」近日播出，但第一集還沒上線就陷入「抄襲」風波。網友直指「誰是兇手」的宣傳海報抄襲日劇 「Legal High」，劇方緊急澄清此舉「是無意的」，但還是刪除該版海報。

有網友發現「誰是兇手」海報和堺雅人主演的法庭喜劇「Legal High」海報非常相似。把兩組海報放在一起對比，即可發現除了色調不同、其中一張男+女變成2男(姿勢一樣)之外，宣傳海報幾乎一模一樣，不論是構圖，還是主角的動作與眼神，基本上都如出一轍，說沒有抄襲，實在很難說服人。

話題「#誰是兇手海報和legalhigh海報 」不僅登上微博 熱搜，討論度更是超過1300萬，足見網友對該事件的關注。對此，「誰是兇手」官方微博緊急道歉：「真誠地向觀眾道歉，我們會陸續將該系列海報在各傳播渠道刪除。」

趙麗穎主演的網劇「誰是兇手」，爆出宣傳海報抄襲日劇「Legal High」(圖)。(取材自微博) 趙麗穎主演的網劇「誰是兇手」(圖)，爆出宣傳海報抄襲日劇「Legal High」。(取材自微博)

海報設計公司也道歉說：「在海報創意初定階段，基於三位主角間撲朔迷離的關係，選用了論語經典句『非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言』，本是無意，但出現創意雷同和排版相似，仍負不可推卸的責任。」

「誰是兇手」講述一起發生在南方小城的連環凶案，在真相塵封16年後，與這宗懸案有千絲萬縷聯繫的人們，在各自不可告人的祕密中一起等待真相浮出水面。這是趙麗影繼「有翡」後挑戰現代懸疑題材，扮演一名心理醫生。