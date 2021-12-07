花美男變帥大叔 黃磊50歲魅力不減

黃磊50歲生日，海清曬出他年輕時的舊照。(取材自微博)

男星黃磊迎來50歲生日，6日淩晨在社交平台上發文：「50，一切剛開始！」低調表示之後會更加努力。隨後，海清也在社交平台上為師傅慶生，並曬出黃磊年輕舊照打趣道：「小伙子，生日快樂。」

貓眼娛樂報導，黃磊年輕舊照儼然當世代的花美男，留著中分頭，氣質很出眾。而多年過去，黃磊現在模樣和以前差別不大，只是更多了幽默感和成熟魅力。

報導說，黃磊前段時間與劉奕君等人拍攝的「張衛國的夏天」殺青，兩人在片場搞怪地用手腳比畫愛心，看起來特別開心。

繼海清曬照，周迅 也在社交媒體上轉發黃磊動態，送上真摯祝福，還配上了生日蛋糕的圖案。看得出來黃磊在娛樂圈內人緣非常好，和許多大咖都是好朋友。

網友也紛紛為黃磊送上生日祝福，並表示他的未來一定會更加精采。

報導指出，50歲的黃磊曾主演「人間四月天」、「橘子紅了」、「小歡喜」等熱播劇，他與海清不僅是師徒關係，兩人還多次在「小別離」等劇中飾演夫妻，戲裡戲外默契十足；同樣的，黃磊與周迅因「人間四月天」、「橘子紅了」結緣，也是師徒關系，不過兩人近年來合作機會不多，反而一起錄過綜藝節目。

此外，張藝興與黃磊在綜藝節目「極限挑戰」中相識，他連續六年為師傅黃磊發文慶生，師徒情誼惹人羨慕。