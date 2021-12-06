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梁朝偉、張震、陳法拉搶小金人 爭奧斯卡配角提名

記者蘇詠智／綜合報導
「尚氣與十環傳奇」梁朝偉(左)、陳法拉有機會角逐奧斯卡男女配角。（取材自IMDb）
「尚氣與十環傳奇」梁朝偉(左)、陳法拉有機會角逐奧斯卡男女配角。（取材自IMDb）

奧斯卡獎造勢季正式展開，各大電影公司紛紛為自家影片推出拉票廣告，希望爭取投票會員的關注。「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）梁朝偉、楊紫瓊、陳法拉和「沙丘」（Dune）張震都被列在最佳男女配角的項目中，雖然獲得提名的機率恐怕不高，至少在小金人爭奪戰，華人影星並未缺席。

「沙丘」張震也名列片商爭取奧斯卡的造勢廣告上。（取材自IMDb）
「沙丘」張震也名列片商爭取奧斯卡的造勢廣告上。（取材自IMDb）

好萊塢大片近年喜歡邀請亞洲紅星加入，更增對華人區市場的賣座吸引力，而他們片中的戲分與表現，也會成為媒體注意的焦點。早就因「花樣年華」登上坎城影帝寶座的梁朝偉，直到「尚氣與十環傳奇」，才首度讓廣大老美觀眾見識到他的銀幕風采。儘管梁朝偉在片中超級搶戲，主角仍是扮演他兒子的劉思慕，因此在迪士尼的奧斯卡造勢廣告中，僅列劉思慕參加角逐最佳男主角，其餘包括奧卡菲娜、張夢兒、楊紫瓊、陳法拉、梁朝偉等，都是進軍配角項目。

無獨有偶，「沙丘」這部科幻大片也只列了提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）角逐最佳男主角，張震和奧斯卡艾薩克（Oscar Isaac）、喬許布洛林（Josh Brolin）、哈維爾巴登（Javier Bardem）、傑森摩莫亞（Jason Momoa）等，都角逐最佳男配角，蕾貝卡佛格森（Rebecca Ferguson）、辛蒂亞（Zendaya）等角逐最佳女配角。

「永恆族」陳靜加入奧斯卡影后大戰。（取材自IMDb）
「永恆族」陳靜加入奧斯卡影后大戰。（取材自IMDb）

至於另一部大堆頭大片「永恆族」（Eternals），則是列出陳靜（Gemma Chan）、理查麥登（Richard Madden）分別進軍最佳女主角和男主角，安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）、馬東石、莎瑪海耶克（Salma Hayek）等都是配角。

以奧斯卡慣例，科幻動作片鮮少能有演員被提名，今年這些華人大咖受青睞的機率不大，起碼面子上不比同片的歐美紅星遜色。

奧斯卡獎 梁朝偉 華人

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