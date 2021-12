梁朝偉、張震、陳法拉搶小金人 爭奧斯卡配角提名

「尚氣與十環傳奇」梁朝偉(左)、陳法拉有機會角逐奧斯卡男女配角。(取材自IMDb)

奧斯卡獎 造勢季正式展開,各大電影公司紛紛為自家影片推出拉票廣告,希望爭取投票會員的關注。「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)梁朝偉 、楊紫瓊、陳法拉和「沙丘」(Dune)張震都被列在最佳男女配角的項目中,雖然獲得提名的機率恐怕不高,至少在小金人爭奪戰,華人 影星並未缺席。

「沙丘」張震也名列片商爭取奧斯卡的造勢廣告上。(取材自IMDb)

好萊塢大片近年喜歡邀請亞洲紅星加入,更增對華人區市場的賣座吸引力,而他們片中的戲分與表現,也會成為媒體注意的焦點。早就因「花樣年華」登上坎城影帝寶座的梁朝偉,直到「尚氣與十環傳奇」,才首度讓廣大老美觀眾見識到他的銀幕風采。儘管梁朝偉在片中超級搶戲,主角仍是扮演他兒子的劉思慕,因此在迪士尼的奧斯卡造勢廣告中,僅列劉思慕參加角逐最佳男主角,其餘包括奧卡菲娜、張夢兒、楊紫瓊、陳法拉、梁朝偉等,都是進軍配角項目。

無獨有偶,「沙丘」這部科幻大片也只列了提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)角逐最佳男主角,張震和奧斯卡艾薩克(Oscar Isaac)、喬許布洛林(Josh Brolin)、哈維爾巴登(Javier Bardem)、傑森摩莫亞(Jason Momoa)等,都角逐最佳男配角,蕾貝卡佛格森(Rebecca Ferguson)、辛蒂亞(Zendaya)等角逐最佳女配角。

「永恆族」陳靜加入奧斯卡影后大戰。(取材自IMDb)

至於另一部大堆頭大片「永恆族」(Eternals),則是列出陳靜(Gemma Chan)、理查麥登(Richard Madden)分別進軍最佳女主角和男主角,安琪莉娜裘莉(Angelina Jolie)、馬東石、莎瑪海耶克(Salma Hayek)等都是配角。

以奧斯卡慣例,科幻動作片鮮少能有演員被提名,今年這些華人大咖受青睞的機率不大,起碼面子上不比同片的歐美紅星遜色。