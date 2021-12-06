同框奧運健將 王祖藍讚：我們的驕傲

王祖藍曬合影。（取材自微博）

娛樂新聞組／綜合報導

中國國家隊東京奧運 代表團日前赴港參與「奧運健兒大匯演」演出，節目由鄭裕玲、王祖藍、李浩林、麥美恩、陸浩明、陳庭欣及邵珮詩擔任大會司儀，難得與國家隊健兒近距離接觸，藝人紛紛把握機會拍照留念。王祖藍在社交平台上載與健兒的大合照之餘，更直言國家隊健兒是：「我們的驕傲」。

此次鄭裕玲、王祖藍領軍做主持，難得與國家隊健兒見面，鄭裕玲把握機會「集郵」，並留言：「東京奧運會期間，每天在電視機前看到的國家隊健兒，今天近距離接觸和訪問，太開心了！」而祖藍也上載與健兒的大合照，直言國家隊健兒是：「我們的驕傲」。

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陳庭欣也在社交平台上留言：「東京奧運中國國家隊的29位運動員 來到香港 展開訪問交流活動，非常榮幸能跟精英中的精英交流聊天，還能近距離欣賞他們的動作示範表演， 最興奮是還能拍照留念呢！」

身在內地工作的黎耀祥也有透過網上直播觀看節目，他對馬龍和許昕的乒乓球表演相當有興趣，留言表示恨與二人「龍蟒組合」切磋球技。陳貝兒正身在深圳隔離，但仍十分留意東京奧運健兒訪港的消息，她在微博轉載當日的影片，並留言：「奧運健兒大匯演好精彩！馬龍、許昕上演花式乒乓球，好厲害呀！眼花繚亂！龍隊好可愛！」一副迷妹表現心心眼。

本身是廣東人的蘇炳添以廣東話受訪分外親切，他曾說：「其實香港對我來說是很熟悉的地方，因為我從小到大就是看著香港的TVB電視劇長大的。」

鄺美雲近日亦出席東京奧運會內地奧運健兒訪港歡迎晚宴，熱烈歡迎東京奧運會內地奧運健兒此次訪港之行。