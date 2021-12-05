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白百何疑深夜醉酒 路邊大喊大叫「煩死了」

娛樂新聞組／綜合報導
白百何被拍到疑似醉酒照片。(取材自微博)
白百何被拍到疑似醉酒照片。(取材自微博)

近日，有媒體拍到中國女星白百何疑似醉酒的照片，當天白百何和搭檔黃軒私下聚餐，身邊還有一群好友，一行人看起來相當熱鬧，很有聚會的氣氛。

來源：YouTube

網易娛樂報導，但在出門時，白百何似乎不勝酒力有些喝多了，甚至連出門時，都有一些步伐不穩。從照片中來看，白百何同時被一個服務員和緋聞男友張思麟兩個男友人攙扶拉扯，疑似醉得不輕。

在上車之前，白百何突然掙脫開了所有人的「束縛」，似乎是覺得有些不太舒服，直接朝著拉扯自己的張思麟抱怨不滿。

站在路邊上的白百何完全沒有任何的偶像包袱，直接大喊大叫「煩死了」，讓在場的所有人都有些無奈，只能讓她自己一個人鑽到了車裡，隨後張思麟才上場陪伴。

黃軒和女友臨走之前還站在白百合的車邊，確認了她平安無事之後，才步行離開了現場。

前不久，還有媒體拍到白百何和張思麟帶著小朋友現身商場逛街的畫面，很多人都認為白百何已經是生了二胎，但是到目前為止也沒有任何官方出來回應過兩人的關係，以及白百何抱著的孩子身分，大家也只能猜測。

自從在離婚後和男模度假被拍到親密照片之後，白百何的事業其實也停滯了很長一段時間。

跟陳羽凡在一起時，夫妻兩人相當的甜蜜幸福，即便是如今分手之後，兩人仍舊保持著很好的關係，共同撫養兒子元寶，雖然粉絲有些唏噓，但兩個當事人如今卻是各生歡喜。

白百何 緋聞 YouTube

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