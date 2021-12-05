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陳小春買女戒很溫柔 售貨員被圈粉：不許再說春哥凶

娛樂新聞組／綜合報導
陳小春(左)與應采兒結婚多年，仍像熱戀般甜蜜。（取材自微博）
陳小春(左)與應采兒結婚多年，仍像熱戀般甜蜜。（取材自微博）

香港男星陳小春過去在古惑仔系列電影中暴紅，但江湖味太重兄弟形象深植人心，經常被認為個性像大哥很凶狠；最近上海有一名賣飾品的售貨員爆料巧遇陳小春，直言私下他相當溫柔，還要大家「不許再說春哥凶」，也意外洩露陳小春想買禮物給愛妻應采兒一個驚喜。

網易「長春國貿娛樂」報導，日前有一名飾品店的售貨員的網友爆料，沒想到陳小春到他們店裡選購女款戒指，表示兩人交談過程中，陳小春說話很溫柔，和外界說他很凶的形象大不同，讓她忍不住替陳小春抱不平，「不許再說春哥凶」；原PO還分享自己和陳小春的合照，照片中陳小春全身包緊緊，但還是能看得出來是他。

另據ETtoday報導，陳小春當天出現在上海街頭，因為穿衣風格和走路姿勢獨特，被不少路人認出、拍下野生捕捉照。後來，更出現一名賣飾品的櫃姐爆料陳小春到櫃上買戒指，並強調買的是「素圈女戒」，該櫃姐透露：「（陳小春）還反覆確認尺寸，說話很溫柔！不許再說春哥兇！」並附上與陳小春的合照，大讚對方是個好丈夫。

該售貨員的貼文發出後，吸引許多網友羨慕直說：「我也想合照！」、「我也想要這樣的顧客。」也有人開玩笑說萬一戒指不是買給應采兒的，經由這麼一爆料，陳小春也不得不送出去了。

陳小春2010年迎娶應采兒，婚後育有兩子，夫妻倆結婚多年依舊甜蜜，互動備受外界關注。

網友爆料陳小春去買女戒。（取材自微博）
網友爆料陳小春去買女戒。（取材自微博）

陳小春 電影 香港

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