竇唯發新專輯2首歌賣20元 1首30多分鐘 銷量這樣驚人

三年前竇唯亮相音樂節，脫髮禿頂成大叔。(視頻截圖)

竇唯日前發布了數字版新專輯「醫宜以疫」，這是他今年持續高產發布的第22張新專輯。網易「長春國貿娛樂」報導，只要20元人民幣(約3美元)兩首歌，一首30多分鐘，製作很精良，不過銷量卻挺慘淡的。

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網易娛樂報導，如果說，崔健是中國搖滾第一人的話，那麼竇唯是無可爭議的第二。受到崔健等歌手的影響，竇唯對搖滾樂情有獨鍾，1988年，19歲的竇唯進入黑豹樂隊。在黑豹的四年時間裡，竇唯包攬了同名專輯「黑豹」裡絕大多數詞曲的創作。竇唯火了，黑豹也火了，但就在這個時候，竇唯與樂隊吉他手欒樹的女友王菲 走到了一起，兄弟情義徹底走遠，竇唯不得不離開，自行組建了「做夢樂隊」。

1994年，竇唯加入台灣滾石唱片公司下屬魔巖唱片，發行專輯「黑夢」再次獲得外界關注。

不過，就在竇唯事業巔峰之際，他與王菲感情出現裂縫，婚內出軌了攝影 社高原，加上不願忍受音樂被商業包裝，他決定沉寂。

至21世紀初，竇唯與王菲婚姻正式畫下句點，也無心專注事業的他，開始淡出樂壇，再到之後，竇唯逐漸消失在大眾視野面前。

這些年來，竇唯無差別發過數首新歌，也參加過演唱會，可每次粉絲都激動到以為他要復出的時候，後續都沒了聲音。

前不久，又有網友偶遇到了竇唯，他在北京 某平價餐館吃麵，還是一如既往的邋遢，用帽子遮住禿頂的頭髮，鬍子也沒有任何打理，一蹶不振的他，留給歌迷的只剩失望。