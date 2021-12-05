我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州槍案學校早知槍手尋彈 未強令離開 也被檢討

美國Omicron確診超過20例 佛奇：進入社區感染

竇唯發新專輯2首歌賣20元 1首30多分鐘 銷量這樣驚人

娛樂新聞組／綜合報導
三年前竇唯亮相音樂節，脫髮禿頂成大叔。(視頻截圖)
三年前竇唯亮相音樂節，脫髮禿頂成大叔。(視頻截圖)

竇唯日前發布了數字版新專輯「醫宜以疫」，這是他今年持續高產發布的第22張新專輯。網易「長春國貿娛樂」報導，只要20元人民幣(約3美元)兩首歌，一首30多分鐘，製作很精良，不過銷量卻挺慘淡的。

來源：YouTube

網易娛樂報導，如果說，崔健是中國搖滾第一人的話，那麼竇唯是無可爭議的第二。受到崔健等歌手的影響，竇唯對搖滾樂情有獨鍾，1988年，19歲的竇唯進入黑豹樂隊。在黑豹的四年時間裡，竇唯包攬了同名專輯「黑豹」裡絕大多數詞曲的創作。竇唯火了，黑豹也火了，但就在這個時候，竇唯與樂隊吉他手欒樹的女友王菲走到了一起，兄弟情義徹底走遠，竇唯不得不離開，自行組建了「做夢樂隊」。

1994年，竇唯加入台灣滾石唱片公司下屬魔巖唱片，發行專輯「黑夢」再次獲得外界關注。

不過，就在竇唯事業巔峰之際，他與王菲感情出現裂縫，婚內出軌了攝影社高原，加上不願忍受音樂被商業包裝，他決定沉寂。

至21世紀初，竇唯與王菲婚姻正式畫下句點，也無心專注事業的他，開始淡出樂壇，再到之後，竇唯逐漸消失在大眾視野面前。

這些年來，竇唯無差別發過數首新歌，也參加過演唱會，可每次粉絲都激動到以為他要復出的時候，後續都沒了聲音。

前不久，又有網友偶遇到了竇唯，他在北京某平價餐館吃麵，還是一如既往的邋遢，用帽子遮住禿頂的頭髮，鬍子也沒有任何打理，一蹶不振的他，留給歌迷的只剩失望。

王菲第一任丈夫是搖滾歌手竇唯(左)。(取材自微博)
王菲第一任丈夫是搖滾歌手竇唯(左)。(取材自微博)

王菲 北京 攝影

上一則

威爾史密斯、班奈狄克 奧斯卡影帝大熱門

下一則

IU累了？ 感性承認「想休息」狂掃MM 5大獎

延伸閱讀

短視頻玩出樂趣 江華預告全面復出 將接拍電影

短視頻玩出樂趣 江華預告全面復出 將接拍電影
王菲全家聚會？李亞鵬湊齊李嫣姊妹 周迅也來了

王菲全家聚會？李亞鵬湊齊李嫣姊妹 周迅也來了
竇靖童 久違同框「爸爸」李亞鵬

竇靖童 久違同框「爸爸」李亞鵬

王菲女兒巧遇張柏芝喊三個字 網讚家教好

王菲女兒巧遇張柏芝喊三個字 網讚家教好

熱門新聞

林青霞(前排左)曬出一眾港圈好友聚會的照片。（取材自微博）

林青霞與老友聚會 網友：兒時電影記憶匯總

2021-12-03 02:26
大S（左圖）、汪小菲22日宣布離婚，長期在中國生活的黃安（右圖）28日發布一則「男人遠離剋夫女」的影片，暗指大S是剋夫女。（取材自微博）

黃安分享「剋夫女影片」暗諷大S 挺汪小菲：離了也好

2021-11-29 21:17
大S（右）和汪小菲官宣離婚。圖／摘自微博

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

2021-11-22 12:35
張敏鈞成為本屆溫哥華華裔小姐亞軍。（取材自Instagram）

鍾麗緹大女兒遺傳漂亮基因 摘溫哥華華裔小姐亞軍

2021-12-02 02:29
王岳倫稱與李湘已離婚。（取材自微博）

又被拍到摟妹進酒店「爸爸去哪兒」王岳倫宣布離婚

2021-11-29 18:36
很多人不知道，朱茵在1999年曾接演三級片「強姦2：制服的誘惑」。（取材自微博）

玉女變慾女 朱茵吐辛酸：被王晶騙演「三級片」

2021-12-04 02:30

超人氣

更多 >
密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦
俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束

俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束
大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人
Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？

Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？
加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元