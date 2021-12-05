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劉德華10年不吃米飯 王晶毫不留情用一句話形容

娛樂新聞組／綜合報導
劉德華都已經60歲，但凍齡有術。(取材自微博)
劉德華都已經60歲，但凍齡有術。(取材自微博)

近日，知名香港導演王晶參加大陸某綜藝節目時爆料，天王劉德華為了自己保持自己的體型，已經十年沒有吃過米飯了，話一出口，當場立即引起了現在不少人的關注。

來源：YouTube

網易娛樂報導，特別是韓雪坐在一旁，都覺得非常不可思議，一直以來都覺得女明星們是對自己身材管理最極致的群體，沒有想到劉德華才是自律到極致的藝人。

導演王晶參加某綜藝節目時爆料，天王劉德華為了自己保持自己的體型，已經十年沒有吃過...
導演王晶參加某綜藝節目時爆料，天王劉德華為了自己保持自己的體型，已經十年沒有吃過米飯了。(取材自微博)

在節目中，王晶毫不留情地表示，劉德華的日子就不是人過的，韓雪更是直接用「苦行僧」來形容劉德華的生活方式。

隨後針對網上的言論，王晶又再次發文表示，自律其實是藝人的必修課，為了保持上鏡的效果，作為演員，就需要在背後付出辛苦，有的時候這些辛苦甚至是普通人難以想象的。

但事實上，如今已經60歲的劉德華對自己的飲食要求嚴格也不是第一次被曝光了，很多年前在錄製某節目時，他就曾表示，自己早餐只吃麥片已經長達30年，對於他而言，這並不是一件辛苦的時，他早就已經學會享受這種簡單的飲食方式。

在魯豫採訪他時，劉德華直接把她帶到了自己的速食餐廳，並且告訴他，自己已經吃素六年了，而且他吃素的目的，除了保持身材以外，更多是為了配合已經吃素十多年的老婆，他希望自己在家的時候，能夠和老婆吃的一樣，任誰都沒有想到天王在家是一個如此寵妻的老公。

貓眼娛樂官方號報導，而劉德華日前也在社交媒體上發布自己在後台吃早餐的視頻，並配文 「是什麼讓我吃不停呢？」引來網友駐目觀看。

視頻中，開頭劉德華在後台一邊和善地與工作人員交談，一邊大口地啃著玉米早餐，一副津津有味的模樣。盡管確實能看到劉德華面容上一些歲月的痕跡，但紅潤有氣色的臉，和吃玉米的嚼勁，不免能看出來華仔蓬勃的生命活力，毫不做作的吃玉米的形象也是非常接地氣。

60歲劉德華日前在社交媒體上發布了自己在後台吃早餐的視頻。(視頻截圖)
60歲劉德華日前在社交媒體上發布了自己在後台吃早餐的視頻。(視頻截圖)

導演 香港 華為

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