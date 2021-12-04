曬全家福遭咒「坐等離婚」杜淳怒懟：惡毒者沒好下場

杜淳的婚姻頻頻遭到網友唱衰。（取材自微博）

中國男星杜淳於2020年元旦宣布跟圈外女友王燦結為夫妻，然而這段婚姻卻有許多網友不看好，甚至頻頻遭受攻擊。杜淳近日在社群 平台分享一家人出門玩的照片，未料看到一名網友留言「坐等離婚」，他氣到回覆：「惡毒的女人沒好下場！」

網易娛樂報導，杜淳日前在個人社交平台分享了一組一家三口外出遊玩的溫馨合影秀幸福。照片中，他與老婆王燦以及女兒小蛋餃開心同框，一家三口齊齊整整羨煞旁人。

原本以為這次杜淳曬出全家福會引來一片祝福，沒想到有人卻在評論區留言「坐等離婚」。看到此留言杜淳立馬下場怒懟：「惡毒的女人沒好下場，電視劇裡都交過了，善良點朋友，不然報應會降臨自家的」。

報導指出，杜淳老婆王燦此前在社交平台上發布短視頻，也收到一些網友留言勸離婚。有網友說杜淳並不在意王燦，勸她生完孩子就走。王燦則表示杜淳生活中把她照顧的很好。

還有網友問王燦，杜淳並沒有這麽愛她，難道自己感覺不到嗎？王燦直接懟回去：「他不愛我難道愛你？」

報導稱，作為公眾人物，杜淳和王燦的婚姻被曝光在大眾視線下，本想分享自己的美好生活，卻一次又一次遭到網友惡意評論。此次杜淳回懟網友，想必也是忍無可忍。如人飲水，冷暖自知，杜淳和王燦的生活幸不幸福，不該由網友來評判。

王燦也經常遭到惡意評論，但她都一一回擊了。王燦曾正面回應網路攻擊：「對於那些惡意滿滿的攻擊，是的，我反擊了。因為我一直認為我連自己都保護不好，將來我如何成為寶寶的鎧甲！」

杜淳在2021年1月1日曬出和王燦的結婚證，4月女兒小蛋餃出生後，杜淳也一改以前的形象，成為一個顧家的好男人，工作之餘就是陪伴妻女。