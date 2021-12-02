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王一博新戲「風起洛陽」涉抄襲 網友控劇組「偷道具」

記者楊起鳳／綜合報導
王一博的新戲捲入抄襲風波。(圖:愛奇藝國際站提供)
王一博的新戲捲入抄襲風波。(圖:愛奇藝國際站提供)

中國男星王一博因演出電視劇「陳情令」之後大紅，躍升成為當地的一線藝人，但他最近主演的新戲「風起洛陽」，才開播不到一天就爆出抄襲風波，稍早製作組也於官方微博道歉，引起熱議。

最新「風起洛陽」由黃軒、王一博、宋茜主演，改編自馬伯庸「洛陽」小說，內容描述武周時期古都洛陽所發生的事情，戲中有不少武打戲，加上演技派的演員群，讓許多觀眾都抱持著高度期待，只不過1日播出第一集時卻發生技術問題，導致原定在當地時間8點播出的節目，延遲了半個小時左右才順利播出。

第一集中有一幕王一博飾演的百里弘毅與宋軼飾演的柳然成親的畫面，女方高舉著大紅色的喜扇，竟被一名叫做「佳冉」的網友指控「抄襲」，對方無奈發文表示「作品被抄襲到人已麻木，以前仿品充斥購物網站，沒想到現在竟然進攻電視劇」。

對此，「風起洛陽」對道具陷入抄襲爭議一事，承認了製作組的疏失，坦言在第一時間已經和網友「佳冉」聯繫上，並已做出最高的歉意，同時也向觀眾道歉，解釋當時在製作道具時，在網路上搜尋了一個「最廣為流傳」的樣式製作，卻沒想到那個造型是對方的原創作品，劇組道歉之後，該名網友也發聲表示原諒。

王一博的新戲捲入抄襲風波。(取材自微博)
王一博的新戲捲入抄襲風波。(取材自微博)

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