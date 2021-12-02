我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

舊金山加大華裔醫師定序 發現美首例Omicron

「爸爸」全崩壞？沙溢也爆偷吃 王岳倫傳先擋槍

娛樂新聞組╱綜合報導
沙溢、胡可跟安吉和小魚兒一家四口開心合影。（取材自微博）
沙溢、胡可跟安吉和小魚兒一家四口開心合影。（取材自微博）

導演王岳倫2013年帶女兒王詩齡上「爸爸去哪兒1」走紅，近日與妻子李湘卻傳出婚變，昔日甜蜜形象全崩壞。無獨有偶，網上又傳出參加「爸爸去哪兒4」的男星沙溢疑似也出軌，更稱王岳倫新聞先爆出只是替他擋槍，對此，沙溢緊急發聲明否認。

43歲的沙溢與大他3歲、演出過電影「非誠勿擾」的胡可2011年結婚，兩人育有兩個兒子安吉、小魚兒，沙溢的代表作則為「武林外傳」、「牡丹亭」，但讓他人氣大增的則是2016年帶大兒子安吉上「爸爸去哪兒4」。近日卻有網路傳言指出，王岳倫承認離婚後，另一名「爸爸」男星沙溢婚姻也岌岌可危，外界傳聞王岳倫跟女生約會的畫面曝光，「是替沙溢擋槍」。

該爆料指出，沙溢偷吃的對象疑似是一名芒果台的工作人員，12月1日胡可生日，雖然沙溢過了凌晨12時就發文替太太慶生，但從編輯紀錄中可見互動詭異，沙溢一開始沒標註老婆帳號，後來才改上，並加上「愛妳」，而胡可先前發文虧沙溢「是不是背著我藏小金庫了？」也暗示家裡的經濟大權仍在胡可手上，暗示要第三者少亂打主意。

新浪娛樂報導，對此，沙溢工作室發布聲明，稱消息純屬惡意編造、無中生有，對編造和散布謠言的行為表達強烈譴責，並表示工作室已進行了相關取證，保留對相關造謠、傳謠者採取法律行動追責的權利。

網友也點出該爆料虛假之處：「很好笑，現在聊天紀錄都能當做實錘了」、「還都是外人的聊天紀錄」、「沒有證據就這樣發截圖爆出來也是無語」，更有人驚訝說：「我最近在看武林外傳，你可別嚇我」。

沙溢發聲明駁斥謠言。（取材自微博）
沙溢發聲明駁斥謠言。（取材自微博）

導演 電影

上一則

鍾麗緹大女兒遺傳漂亮基因 摘溫哥華華裔小姐亞軍

延伸閱讀

粗腿利爪稀客「地表最危險的鳥」大搖大擺走進他家

粗腿利爪稀客「地表最危險的鳥」大搖大擺走進他家
王岳倫摟妹後官宣離婚 暗咬李湘出軌「與意中人白頭偕老」

王岳倫摟妹後官宣離婚 暗咬李湘出軌「與意中人白頭偕老」
又被拍到摟妹進酒店「爸爸去哪兒」王岳倫宣布離婚

又被拍到摟妹進酒店「爸爸去哪兒」王岳倫宣布離婚
疑似喝多了 王岳倫摟美女回酒店 隔天才擁抱告別

疑似喝多了 王岳倫摟美女回酒店 隔天才擁抱告別

熱門新聞

大S（右）和汪小菲官宣離婚。圖／摘自微博

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

2021-11-22 12:35
大S（左圖）、汪小菲22日宣布離婚，長期在中國生活的黃安（右圖）28日發布一則「男人遠離剋夫女」的影片，暗指大S是剋夫女。（取材自微博）

黃安分享「剋夫女影片」暗諷大S 挺汪小菲：離了也好

2021-11-29 21:17
譚詠麟。(取材自微博)

71歲譚詠麟爆睡女粉 起底「荒唐外遇史」元配心死出家

2021-11-24 22:01
瑪丹娜被迫重發有遮點的照片。（取材自Instagram）

瑪丹娜露點照被下架 怒嗆：男人乳頭就不色情？

2021-11-26 19:49
劉德華新片「危機航線」殺青，與張子楓(中)扮演一對父女，左起為香港寰宇電影公司林小強、劉濤、張子楓、劉德華與導演彭順。（圖：台灣映藝提供）

劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機

2021-11-18 22:30
李天柱重現蘇培盛鞠躬哈腰的模樣。(圖：年代提供)

別再重播「甄嬛傳」了 李天柱忍無可忍說出真心話

2021-11-25 23:14

超人氣

更多 >
唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款
全美首例 加州發現Omicron確診病患

全美首例 加州發現Omicron確診病患
愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬

愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬
嚴防Omicron擬新規…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天

嚴防Omicron擬新規…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天
密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪

密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪