「爸爸」全崩壞？沙溢也爆偷吃 王岳倫傳先擋槍

沙溢、胡可跟安吉和小魚兒一家四口開心合影。（取材自微博）

導演 王岳倫2013年帶女兒王詩齡上「爸爸去哪兒1」走紅，近日與妻子李湘卻傳出婚變，昔日甜蜜形象全崩壞。無獨有偶，網上又傳出參加「爸爸去哪兒4」的男星沙溢疑似也出軌，更稱王岳倫新聞先爆出只是替他擋槍，對此，沙溢緊急發聲明否認。

43歲的沙溢與大他3歲、演出過電影 「非誠勿擾」的胡可2011年結婚，兩人育有兩個兒子安吉、小魚兒，沙溢的代表作則為「武林外傳」、「牡丹亭」，但讓他人氣大增的則是2016年帶大兒子安吉上「爸爸去哪兒4」。近日卻有網路傳言指出，王岳倫承認離婚後，另一名「爸爸」男星沙溢婚姻也岌岌可危，外界傳聞王岳倫跟女生約會的畫面曝光，「是替沙溢擋槍」。

該爆料指出，沙溢偷吃的對象疑似是一名芒果台的工作人員，12月1日胡可生日，雖然沙溢過了凌晨12時就發文替太太慶生，但從編輯紀錄中可見互動詭異，沙溢一開始沒標註老婆帳號，後來才改上，並加上「愛妳」，而胡可先前發文虧沙溢「是不是背著我藏小金庫了？」也暗示家裡的經濟大權仍在胡可手上，暗示要第三者少亂打主意。

新浪娛樂報導，對此，沙溢工作室發布聲明，稱消息純屬惡意編造、無中生有，對編造和散布謠言的行為表達強烈譴責，並表示工作室已進行了相關取證，保留對相關造謠、傳謠者採取法律行動追責的權利。

網友也點出該爆料虛假之處：「很好笑，現在聊天紀錄都能當做實錘了」、「還都是外人的聊天紀錄」、「沒有證據就這樣發截圖爆出來也是無語」，更有人驚訝說：「我最近在看武林外傳，你可別嚇我」。