張韶涵揭辛酸內幕 嚴重脫水為粉絲忍痛開唱

張韶涵希望疫情趨緩。(圖：天涵音樂提供)

張韶涵近來重心擺在中國市場，接受專訪吐露不為人知的辛酸故事，為了不讓演唱會的觀眾失望，逼不得已抱病上陣，「當時我每一段表演完，到後台這短短數分鐘，醫護人員都馬上為我量血壓 跟監測指數 ，這件事，只有身邊的工作人員知道而已，在他們幫助下，我完成了演唱會。」

張韶涵日前到「魯豫有約之大咖一日行」擔任嘉賓，她說那是在疫情 爆發之前的演出，自己不慎吃壞肚子、嚴重脫水，團隊評估要緊急取消演唱會，「但我想到歌迷期待將落空，又想到不少人恐是千里迢迢到來，所有的不捨都湧上來，一股堅信與堅持心始然，我跟醫療團隊評估當下狀況，一次次確認後決定如期舉行。」至於未來有機會再拍戲？她表示：「不排除未來有接戲的可能，但目前還是以唱歌為重考量。」

她聊到事業低潮曾表示「永遠要記得，不要讓任何人威脅你，你要有本錢。」而「本錢」是什麼？她說：「你必須得有本錢，不需要求著別人給你工作！」坦言最低潮時，幫助自己最大的一首歌，就是家喻戶曉的「隱形的翅膀」，「真正你有遇到一些事情的時候，你反而覺得，你看那個時候，唱著這樣的歌的自己，一定要記得啊。」