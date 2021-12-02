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目擊者控「當家主母」劇組虐貓：注射5次不明液體

噓！星聞 綜合報導
貓直直背朝地摔落。(取材自微博)
貓直直背朝地摔落。(取材自微博)

中國電視劇「當家主母」中一幕貓咪從桌上摔落地面吐血的畫面，被網友質疑劇組真的對貓下毒，事後劇組澄清是特效，嘴邊的血跡則是可食用的糖漿加血漿做成，不過網友對此說法並不買單，事後又有臨演爆料貓咪已經死了，不過不是被毒死而是被電死，近日又有一名參與拍攝的演員出面爆料，聲稱在現場看到貓咪被注射不明液體。

曾參與「當家主母」拍攝的演員李中賀聲稱，拍攝貓咪戲份時他也在場，見到白貓被注射4、5次不明液體，他透露當天晚上6點左右離開時貓咪還活著，但不確定每一針的劑量，另外還有發生什麼事他也不清楚，此外，他也在留言處回覆網友疑問，有網友好奇會不會劇組實際上對貓咪注射毒藥，他認為不太可能，因為劇組需要貓咪迷迷糊糊的畫面，毒藥的話應該不會是這個效果。

至於為什麼站出來發聲，李中賀表示：「我一個跑龍套的，封殺我也認了，但是他們官方撒謊我真來氣，本來我都刪除了不想惹事，但是又告別人、又撒謊，我就受不了，來告我吧！！」

不僅如此，李中賀又進一步表示：「如果我撒謊，我願意承擔任何法律責任！」他更喊話當天在場的人員不要說謊，雖然當天不敢站出來阻止，但至少現在要說出真相，「我只能做這點微不足道的，就是讓大家知道真相。」

對此，據中國媒體報導，「當家主母」出品方的工作人員表示，關於貓的問題先前已經解釋過，至於白貓是否遭注射不明液體，暫時不方便回答。而該劇自從陷入虐貓疑雲後，在豆瓣的評分從5.1一路下滑，到今天只剩2.7分，即使劇組已聲明要追究造謠者的法律責任，依舊無法挽回網路上的評價。

「當家主母」劇組被爆虐貓。(取材自微博)
「當家主母」劇組被爆虐貓。(取材自微博)

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