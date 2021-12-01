強吻林心如遭封殺？ 周杰爆新戀情

周杰當年傳拍戲時強行舌吻林心如，遭封殺17年。（取材自微博）

周杰1998年拍攝經典戲劇「還珠格格」，和林心如 飾演的紫薇是一對情侶，卻在2004年爆出拍戲時強行用舌頭把林心如的嘴巴頂開伸進去，讓他的形象跌到谷底，遭到演藝圈封殺，17年來都沒有導演 找他演戲，今年51歲的他未婚，但最近被狗仔拍到摟妹回飯店，爆出新戀情。

ETtoday報導，雖然周杰遭戲劇圈封殺，但仍不時會現身在綜藝節目上，而他年紀已經來到51歲，感情生活仍是一片空白，也讓不少忠實粉絲相當操心，沒想到近日他被狗仔拍到深夜現身上海街頭，與一名長髮美女聚餐，女方看起來年紀比他小了許多，擁有纖瘦、姣好的身材，雖然天氣微冷，但仍穿著短裙，露出白皙的大長腿。

用餐後，周杰與女方一起入住一家高檔酒店，兩人在過程中相當親密，女方緊緊地摟住他的手臂，疑似爆出新戀情，兩人甜蜜又幸福的模樣，也讓不少觀眾獻上祝福。

台北中國時報報導，對於當年被爆出強舌吻林心如，周杰曾發文澄清：「當初如果我真的強行舌吻某人，她為何不在當場提出抗議？難道現場工作人員和導演都是我的親戚？」林心如也在受訪時替他緩頰，但17年來仍沒有導演找周杰拍戲，周杰因此轉換跑道當起農夫，親自種植有機水稻、蔬菜 ，目前已有千畝田地、五間公司和大酒莊。