我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨性騷案：CNN無限期停職王牌主播的新聞室風暴

學者：習近平明年續任成定局 2027年交棒機率不高

強吻林心如遭封殺？ 周杰爆新戀情

娛樂新聞組／綜合報導
周杰當年傳拍戲時強行舌吻林心如，遭封殺17年。（取材自微博）
周杰當年傳拍戲時強行舌吻林心如，遭封殺17年。（取材自微博）

周杰1998年拍攝經典戲劇「還珠格格」，和林心如飾演的紫薇是一對情侶，卻在2004年爆出拍戲時強行用舌頭把林心如的嘴巴頂開伸進去，讓他的形象跌到谷底，遭到演藝圈封殺，17年來都沒有導演找他演戲，今年51歲的他未婚，但最近被狗仔拍到摟妹回飯店，爆出新戀情。

ETtoday報導，雖然周杰遭戲劇圈封殺，但仍不時會現身在綜藝節目上，而他年紀已經來到51歲，感情生活仍是一片空白，也讓不少忠實粉絲相當操心，沒想到近日他被狗仔拍到深夜現身上海街頭，與一名長髮美女聚餐，女方看起來年紀比他小了許多，擁有纖瘦、姣好的身材，雖然天氣微冷，但仍穿著短裙，露出白皙的大長腿。

用餐後，周杰與女方一起入住一家高檔酒店，兩人在過程中相當親密，女方緊緊地摟住他的手臂，疑似爆出新戀情，兩人甜蜜又幸福的模樣，也讓不少觀眾獻上祝福。

台北中國時報報導，對於當年被爆出強舌吻林心如，周杰曾發文澄清：「當初如果我真的強行舌吻某人，她為何不在當場提出抗議？難道現場工作人員和導演都是我的親戚？」林心如也在受訪時替他緩頰，但17年來仍沒有導演找周杰拍戲，周杰因此轉換跑道當起農夫，親自種植有機水稻、蔬菜，目前已有千畝田地、五間公司和大酒莊。

林心如 導演 蔬菜

上一則

掀衣曬馬甲 張雨綺被自己帥到

下一則

新波神E胸放石桌休息 網消遣破壞公物

延伸閱讀

金馬影史首位女性新導演 李安鞭策：第2部電影最難

金馬影史首位女性新導演 李安鞭策：第2部電影最難
霍建華罕見復出 客串老婆林心如新劇扮「受刑犯」

霍建華罕見復出 客串老婆林心如新劇扮「受刑犯」
林心如、楊謹華「華燈初上」相愛相殺

林心如、楊謹華「華燈初上」相愛相殺
3月大汪婚10周年受邀座上賓 林心如急撇不知兩人離異

3月大汪婚10周年受邀座上賓 林心如急撇不知兩人離異

熱門新聞

大S（右）和汪小菲官宣離婚。圖／摘自微博

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

2021-11-22 12:35
汪小菲（右）和大S的恩愛情已成往事。（取材自臉書）

離婚因被踩底線？她分析：張蘭是大S生活最大的塵霾

2021-11-23 21:05
大S（右）與汪小菲離婚。（本報系資料照片）

大S有遠見 離婚分產成大贏家 律師讚「離婚的標竿」

2021-11-22 23:22
大S（左圖）、汪小菲22日宣布離婚，長期在中國生活的黃安（右圖）28日發布一則「男人遠離剋夫女」的影片，暗指大S是剋夫女。（取材自微博）

黃安分享「剋夫女影片」暗諷大S 挺汪小菲：離了也好

2021-11-29 21:17
譚詠麟。(取材自微博)

71歲譚詠麟爆睡女粉 起底「荒唐外遇史」元配心死出家

2021-11-24 22:01
劉德華新片「危機航線」殺青，與張子楓(中)扮演一對父女，左起為香港寰宇電影公司林小強、劉濤、張子楓、劉德華與導演彭順。（圖：台灣映藝提供）

劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機

2021-11-18 22:30

超人氣

更多 >
3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕

3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕
Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情
全美首個公共吸毒所 紐約市開張

全美首個公共吸毒所 紐約市開張
2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣

2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣
美最快明宣布 所有來美旅客 登機前1天須做新病毒篩檢

美最快明宣布 所有來美旅客 登機前1天須做新病毒篩檢