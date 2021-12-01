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余文樂骨董表流標 揭內幕憂名聲受損

記者黃保慧／綜合報導
余文樂在節目上分享手表收藏心得。（圖：Inside out提供）
余文樂在節目上分享手表收藏心得。（圖：Inside out提供）

港星余文樂親自監督的自家視頻「Inside out」，第5、6集分享手表收藏心得，並拿出收藏多年最愛的手表，他說：「愛玩骨董表的人，喜歡獨一無異，遇上戴著好東西的人聊起來，有識英雄重英雄的感覺。」余文樂笑言，自己試過遇上心儀的手表，整晚愛不釋手摸著手表。

為慈善出一分力的余文樂，早前把珍藏的藝術品、腕表及NFT珍藏等公開拍賣，收益撥捐「願望成真基金」，為患重病兒童實現願望，最終拍賣成交總額高達1億2000多萬港元（約1500萬美元），其中一支勞力士Daytona Paul Newman RCO型號6263的極罕腕表，原本先前參與佳士得拍賣，當時估價最高為1200萬港元，但最後沒有正式拍賣成交，他說因為出現一名評論指它的表是積木表，而非勞力士，讓這支表的名聲受損。

余文樂在節目當中說：「我當初拿出來的手表，因為一名外國收藏家的文章出來以後，讓這支表出了很多疑問，最終手表未有成功拍賣出去，因為不是原本的面盤，所以他覺得不對。如果你對玩骨董表有一定的認識，其實很常會出現更換。」

余文樂感嘆，在玩骨董表這圈子，最怕名聲受損，名聲是非常重要，他說：「若是名聲丢了，很快就會傳出去，寫文章的人我不想攻擊他，也不需要攻擊他，但他一向是寫拍賣的手表找毛病，不肯定出錯而有名的。賣我手表的也絕不是外行人，到了拍賣時我必須將手表交到佳士得，他們有整個團隊去辨認，手表有沒有出錯，他覺得沒有問題，才拿到拍賣會，而且他們一定是紐約拍賣行的專家去辨認，這樣是通過的，我當然是有點覺得可惜，表被收回我不覺得可惜，亦不覺得是丟臉，我的好與不好永遠都被放大，如果我要玩下去，我要更加小心，不少人試過被騙就不玩，我會選擇留下來，因為我喜歡這東西。」

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