馮寶寶一代武則天 為謝賢樂變女殺手

馮寶寶長住大馬，衝著謝賢飛回香港演出。（圖：華映提供）

香港 男演員謝賢主演的香港電影 「殺出個黃昏」，找來曾拿過兩座金像獎女配角的馮寶寶參演，馮寶寶目前定居馬來西亞，但一聽到可以和謝賢再度合作，立刻飛到香港演出專門收集情報的女殺手，她表示60年前就在電影中扮演謝賢的小孩，「他還沒抱謝霆鋒 就先抱我啊！」

馮寶寶兩歲半便以天才童星之姿出道，在香港粵語片時代，以童星身分拍攝了120部電影，不但演技出色，扮相男女皆宜，紅極一時，甚至出現多部以童星為主角的作品，創下華人電影史中，童星演出電影數量最高的紀錄，當時有大老闆表示自己賺錢的速度都贏不過馮寶寶。她也曾在1980年代到台灣發展，拍攝「楊貴妃」、「西施」等多部歷史古裝劇，也是第一代「武則天」，她清麗的古裝扮相和隨和的作風，在台灣圈了不少粉絲。之後她再度把工作重心移回香港，接連演出票房喜劇「92黑玫瑰對黑玫鬼」和愛情悲劇「新不了情」，都獲得香港金像獎最佳女配角的肯定。

馮寶寶兩歲半便以天才童星之姿出道，在香港粵語片時代，以童星身分拍攝了120部電影。（圖：華映提供）

馮寶寶近年淡出電影圈，但「殺出個黃昏」監製林家棟特別飛了一趟馬來西亞，親自邀請她回港演出，這份誠意讓馮寶寶很感動，但她表示最主要仍是因為可以再度與謝賢合作，「1960年我和四哥（謝賢）拍攝電影『連理枝』，我五歲演她的女兒，他還沒有抱謝霆鋒，就已經先抱我啦！所以到現在我都叫他四哥爹地。」

馮寶寶表示以往演戲時，不會隨便和其他男演員一起吃便當，以免流言不斷，但這回她都主動找謝賢一起吃飯，「陪他聊聊天，一定不會有緋聞，四哥還會讚我乖。」

片中馮寶寶也再展功夫身手，為了幫助謝賢，直闖黑市，原本擅長舞長鞭的她拿起電話筒就舞起來，再展女殺手的好身手。