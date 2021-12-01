我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨性騷案：CNN無限期停職王牌主播的新聞室風暴

學者：習近平明年續任成定局 2027年交棒機率不高

馮寶寶一代武則天 為謝賢樂變女殺手

記者黃保慧／綜合報導
馮寶寶長住大馬，衝著謝賢飛回香港演出。（圖：華映提供）
馮寶寶長住大馬，衝著謝賢飛回香港演出。（圖：華映提供）

香港男演員謝賢主演的香港電影「殺出個黃昏」，找來曾拿過兩座金像獎女配角的馮寶寶參演，馮寶寶目前定居馬來西亞，但一聽到可以和謝賢再度合作，立刻飛到香港演出專門收集情報的女殺手，她表示60年前就在電影中扮演謝賢的小孩，「他還沒抱謝霆鋒就先抱我啊！」

馮寶寶兩歲半便以天才童星之姿出道，在香港粵語片時代，以童星身分拍攝了120部電影，不但演技出色，扮相男女皆宜，紅極一時，甚至出現多部以童星為主角的作品，創下華人電影史中，童星演出電影數量最高的紀錄，當時有大老闆表示自己賺錢的速度都贏不過馮寶寶。她也曾在1980年代到台灣發展，拍攝「楊貴妃」、「西施」等多部歷史古裝劇，也是第一代「武則天」，她清麗的古裝扮相和隨和的作風，在台灣圈了不少粉絲。之後她再度把工作重心移回香港，接連演出票房喜劇「92黑玫瑰對黑玫鬼」和愛情悲劇「新不了情」，都獲得香港金像獎最佳女配角的肯定。

馮寶寶兩歲半便以天才童星之姿出道，在香港粵語片時代，以童星身分拍攝了120部電影...
馮寶寶兩歲半便以天才童星之姿出道，在香港粵語片時代，以童星身分拍攝了120部電影。（圖：華映提供）

馮寶寶近年淡出電影圈，但「殺出個黃昏」監製林家棟特別飛了一趟馬來西亞，親自邀請她回港演出，這份誠意讓馮寶寶很感動，但她表示最主要仍是因為可以再度與謝賢合作，「1960年我和四哥（謝賢）拍攝電影『連理枝』，我五歲演她的女兒，他還沒有抱謝霆鋒，就已經先抱我啦！所以到現在我都叫他四哥爹地。」

馮寶寶表示以往演戲時，不會隨便和其他男演員一起吃便當，以免流言不斷，但這回她都主動找謝賢一起吃飯，「陪他聊聊天，一定不會有緋聞，四哥還會讚我乖。」

片中馮寶寶也再展功夫身手，為了幫助謝賢，直闖黑市，原本擅長舞長鞭的她拿起電話筒就舞起來，再展女殺手的好身手。

電影 香港 謝霆鋒

上一則

無視酸民 Jessi辣秀比基尼照迷暈歌迷

下一則

掀衣曬馬甲 張雨綺被自己帥到

延伸閱讀

2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣

2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣
謝霆鋒、高圓圓7年後重聚 兩人顏值依舊凍齡

謝霆鋒、高圓圓7年後重聚 兩人顏值依舊凍齡
「殺出個黃昏」連拍288個小時 84歲謝賢不喊累

「殺出個黃昏」連拍288個小時 84歲謝賢不喊累
84歲謝賢扮老殺手 破極限開創事業第二春

84歲謝賢扮老殺手 破極限開創事業第二春

熱門新聞

大S（右）和汪小菲官宣離婚。圖／摘自微博

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

2021-11-22 12:35
汪小菲（右）和大S的恩愛情已成往事。（取材自臉書）

離婚因被踩底線？她分析：張蘭是大S生活最大的塵霾

2021-11-23 21:05
大S（右）與汪小菲離婚。（本報系資料照片）

大S有遠見 離婚分產成大贏家 律師讚「離婚的標竿」

2021-11-22 23:22
大S（左圖）、汪小菲22日宣布離婚，長期在中國生活的黃安（右圖）28日發布一則「男人遠離剋夫女」的影片，暗指大S是剋夫女。（取材自微博）

黃安分享「剋夫女影片」暗諷大S 挺汪小菲：離了也好

2021-11-29 21:17
譚詠麟。(取材自微博)

71歲譚詠麟爆睡女粉 起底「荒唐外遇史」元配心死出家

2021-11-24 22:01
劉德華新片「危機航線」殺青，與張子楓(中)扮演一對父女，左起為香港寰宇電影公司林小強、劉濤、張子楓、劉德華與導演彭順。（圖：台灣映藝提供）

劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機

2021-11-18 22:30

超人氣

更多 >
3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕

3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕
Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情
全美首個公共吸毒所 紐約市開張

全美首個公共吸毒所 紐約市開張
2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣

2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣
美最快明宣布 所有來美旅客 登機前1天須做新病毒篩檢

美最快明宣布 所有來美旅客 登機前1天須做新病毒篩檢