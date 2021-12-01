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付封口費？譚詠麟偷吃照消失 節目正常播出

娛樂新聞組／綜合報導
譚詠麟更新微博及上傳新照片，見他正為「時光音樂會」的宣傳照簽名。（取材自微博）
譚詠麟更新微博及上傳新照片，見他正為「時光音樂會」的宣傳照簽名。（取材自微博）

香港藝人譚詠麟（阿倫）日前遭網友爆料，不顧正宮和公開帶出門的二奶，竟偷吃一名23歲女粉絲，他近日在微博轉發聲明否認及譴責，稱會採取法律行動後，未再更新微博，日昨才更新微博並上傳照片，沒再提及有關桃色風波，只見枱上擺滿「時光音樂會」的宣傳照片。

綜合媒體報導，據稱是23歲女粉絲的男友PO出多張女友手機照片，其中還有譚詠麟脫褲照，但如今照片已被撤下，網路一片對譚詠麟的罵聲，也漸漸轉為他可能被仙人跳。

據報導，嫩妹男友日前大動作在微博上宣布女友和譚詠麟上床，還PO出多張女友手機內拍下的譚詠麟背影照片佐證；有網友對比譚詠麟自己發過的照片，證實確實是他曾下榻的酒店，而且日期、穿著打扮全部相符，其中還有譚詠麟的脫褲照。

譚詠麟的經紀公司對此爆料公開否認。但網路一片罵聲，甚至酸他是渣男始祖。不過，才短短一周網路風向就轉變，爆料帳號相關照片全部撤下，且從11月25日後再也沒發文，網路也出現同情譚詠麟的言論，指稱他是被仙人跳，也讓外界不由得質疑他可能是付了封口費，才能在如此短的時間有這麼戲劇性的轉變。

日昨阿倫更新微博，只見枱上擺滿「時光音樂會」的宣傳照片，他正在照片簽名，還留言：「時光音樂會是一個令人感覺舒適的音樂節目，每次拍攝都帶給我們好多不一樣的回憶。」

自搭上偷吃粉絲傳聞後，一度傳出阿倫在「時光音樂會」會被消失，但節目播出證明阿倫沒有受傳聞影響，他獲很多粉絲支持。

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