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譚詠麟睡粉疑雲遭仙人跳？疑付封口費 脫褲照全網消失

娛樂新聞組／綜合報導
譚詠麟疑似睡女粉事件爆發後，讓人霧裡看花。（取材自微博）
譚詠麟疑似睡女粉事件爆發後，讓人霧裡看花。（取材自微博）

71歲的港星譚詠麟遭指控與「小4輪」年僅23歲的女粉絲開房，被女粉絲的男友在網上曝光，還公開譚詠麟在旅館內穿褲子的照片，引發軒然大波。不過，輿論風向從一開始指責譚詠麟道德敗壞，逐漸轉為譚詠麟疑遭仙人跳，由於照片已從網上撤下，更引發猜測「譚詠麟已付錢封口」。

根據網名「悲傷牛肉麵」的女粉絲男友指控，譚詠麟與女粉絲多次在飯店幽會，發生關係後，譚詠麟坐床邊穿褲子，女子從他的背後拍照，原本只是存在手機裡留念，沒想到無意間被男友發現。「悲傷牛肉麵」將背影照片上傳網路，直指譚詠麟表面是愛國歌手，但私底下卻是「睡粉慣犯」。

網路除了對譚詠麟有諸多撻伐，但也有聲音認為此事可能是兩情相悅，甚至可能是仙人跳；有人認為「悲傷牛肉麵」在網路上曝光譚詠麟與女友的私情，想藉機撈一筆。

這回睡粉疑案中，雖然中國最近嚴打失德藝人，但譚詠麟在綜藝節目「時光音樂會」最新一集的畫面沒被消失，顯然目前事業未受影響。

譚詠麟是70年代紅極一時的「溫拿樂團」主唱，單飛後更成歌壇天之驕子。他的私生活低調，但他跟曾志偉是麻吉，兩人一起拍電影、又都熱愛足球，經常帶著明星足球隊出外比賽，據傳兩人在外地常發展豔遇。

譚詠麟和楊潔薇於1981年在美國拉斯維加斯登記結婚，老婆甘願當他背後的女人兼經紀人，直到1993年岳父病逝時，才因訃聞曝光他已是人夫。

後來譚詠麟在1995年和小他20歲的粉絲朱穎婷有了婚外情，並生下兒子譚曉風。據悉，婚後一直無法生育的正宮楊潔薇為此十分傷心，但多年抗爭無效後，就乾脆剃度出家。

譚詠麟享受齊人之福，在娛樂圈也不是祕密，圈內傳他為了安撫太太，把財政大權都交給太太管，曾被譏笑「錢給太太、人給紅顏知己」。2006年譚父病逝，譚詠麟乾脆公開承認「小三」朱穎婷與兒子譚曉風的身分，如今26歲的譚曉風已從牛津大學碩士畢業，在國外遊戲公司擔任工程師。

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