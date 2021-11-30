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張蘭爆料「兒被黑人暴打」 汪小菲秒澄清收拾爛攤子

娛樂新聞組／綜合報導
汪小菲被母親張蘭爆料，曾被陳建州掐住脖子按在地上打，但遭到當事人否認。（取材自微博）
汪小菲被母親張蘭爆料，曾被陳建州掐住脖子按在地上打，但遭到當事人否認。（取材自微博）

汪小菲大S宣告正式離婚後新聞不斷，先是母親張蘭爆料「黑人」陳建州暴打汪小菲，事後又澄清是認錯人，讓汪小菲必須出面收拾爛攤子。近日又有網友在社群平台上爆料在三亞巧遇汪小菲，拍到他原本正要與一名女性聊天，發現有人在拍，立刻調頭走開。

「噓！星聞」報導，網友貼出的一段影片，是在三亞某飯店的泳池邊看見身穿白色襯衫、黑色短褲的汪小菲；期間汪小菲獨自一人走向泳池邊，附近剛好坐著一位女性，不知是否為汪小菲的友人，但汪小菲看到有人拿著手機在拍，就調頭離開。

汪小菲被拍到在泳池邊「與女性聊天」。（取材自微博）
汪小菲被拍到在泳池邊「與女性聊天」。（取材自微博）

有網友質疑偷拍不恰當，而貼出影片的網友則回應「都分開了，容我發下視頻怎麼了，我又不是離婚之前發的」。另外有網友質疑這段影片數月前就曾在網路上曝光，而發文者才坦承不是最近拍攝的，讓其他網友批評：「刪了吧！這種誤導視頻蹭什麼熱度？」

汪小菲被母親張蘭爆料，曾被陳建州掐住脖子按在地上打，但遭到當事人否認。（取材自微...
汪小菲被母親張蘭爆料，曾被陳建州掐住脖子按在地上打，但遭到當事人否認。（取材自微博）

汪小菲與大S結束10年婚，張蘭忍不住滿腔母愛多次在直播裡替兒子抱不平，日前又爆料有「阿姨」目睹黑人在汪小菲家吃飯時，因為政見不同而直接掐住汪小菲的脖子、還把人按在地上打。

此番爆料引發中國網友議論，有人認為「這就是台灣人欺負人的地方」。不過隨後汪小菲就親自發文向黑人道歉，解釋兩人是很好的朋友，和范瑋琪的交情也很好，「我們並沒有因為任何價值觀和立場的問題發生過爭執。資訊不對稱導致家人的誤解」。

汪小菲 黑人 大S

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