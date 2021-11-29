我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登政府要揪高物價 追9大零售商 交供應鏈資料

下行？虛驚一場？上行？ 高盛推演Omicron 四種情境

不是毒貓是電死貓？于正新劇爭議延燒 公開新證據反擊

噓！星聞 綜合報導
「當家主母」爆出為戲殺死貓的風波。（取材自微博）
「當家主母」爆出為戲殺死貓的風波。（取材自微博）

中國編劇兼製片人于正的新劇「當家主母」日前爆出毒貓疑雲風波，起因於劇中一個貓從桌上摔落地面後吐血掙扎的畫面相當逼真，被網友質疑是真的把貓毒死了，隨後劇組曝光拍攝花絮做說明，澄清畫面為特效處理，貓是在專業人士指導下進行安全的拍攝，但網友仍不相信，紛紛要求曝光貓咪近況影片。

劇組於26日再分享貓咪飼主的影片，秀出手機對話群組中貓咪的影片，但當問到貓咪在哪裡時，飼主回應「前幾天跑出去玩了，店裡貓咪是散養的」，仍被質疑。

來源：YouTube

27日劇中女主角蔣勤勤則轉發劇組澄清影片並發聲，她透露拍攝當時她並不在場，不過在聽聞風波後第一時間聯繫劇組，「劇組跟我們回覆說，絕對沒有傷害到貓咪！直到拍攝完畢送回貓咪給主人，它都非常的好非常的健康！ ！但大家並不接受劇組第一次發表聲明的解釋！我們也表示說，能不能拿出更好的證明！劇組也非常重視大家的質疑和不滿，匆匆趕到貓咪的主人家裡，拍攝了以下的澄清視頻！」她還表示，作為主演之一雖不知情，但她和大家一樣熱愛生命，敬畏地球上所有的生靈。並說道：「希望『咪咪』貓媽媽盡快回家！那麼多愛你！關心你！心疼你的我們！」

網友看到蔣勤勤的一番話認為毒貓風波確實無關她的事，也不算推卸責任，只是既然她不在場，就很難證實劇組的澄清屬實。

28日晚間又有自稱是臨演的網友留言表示，其實貓早已死了，但不是被毒死的，而是被電死了，「用電擊刺激他條件反射，最後被電死的，當天就埋了。」

虐貓風波爭議不斷，劇組澄清無效，內容一傳再傳，「當家主母」劇組29日再上傳一段「好消息，咪咪回家了」的影片，並發出聲明，表示已針對散布網傳毒死貓、電死貓內容一事報案，希望大眾勿信謠言，也請勿再散布謠言。

但網友質疑影片中貓咪瞳孔眼色不一樣，也有平時在解說電影，擁有457萬粉絲的博主在劇組發聲明後仍表示「托關係找到了當家主母劇組的工作人員，貓咪拍完就已經死了扔了。死亡確認。」

日劇 中國 電影

上一則

又被拍到摟妹進酒店「爸爸去哪兒」王岳倫宣布離婚

延伸閱讀

挺過政治風雨 李安交棒金馬主席

挺過政治風雨 李安交棒金馬主席

李安凌晨狂跑9劇組慶功 卸任金馬獎主席曝新動向

李安凌晨狂跑9劇組慶功 卸任金馬獎主席曝新動向
苦等30年騎上金馬 張震：謝楊德昌當年提拔

苦等30年騎上金馬 張震：謝楊德昌當年提拔
中國古裝劇「當家主母」爆毒死貓 網友怒喊抵制

中國古裝劇「當家主母」爆毒死貓 網友怒喊抵制

熱門新聞

大S（右）和汪小菲官宣離婚。圖／摘自微博

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

2021-11-22 12:35
大S（右）與汪小菲離婚。（本報系資料照片）

大S有遠見 離婚分產成大贏家 律師讚「離婚的標竿」

2021-11-22 23:22
大汪當時於海南島舉行婚禮。圖╱大S提供

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭

2021-11-22 15:05
汪小菲（右）和大S的恩愛情已成往事。（取材自臉書）

離婚因被踩底線？她分析：張蘭是大S生活最大的塵霾

2021-11-23 21:05
劉德華新片「危機航線」殺青，與張子楓(中)扮演一對父女，左起為香港寰宇電影公司林小強、劉濤、張子楓、劉德華與導演彭順。（圖：台灣映藝提供）

劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機

2021-11-18 22:30
譚詠麟。(取材自微博)

71歲譚詠麟爆睡女粉 起底「荒唐外遇史」元配心死出家

2021-11-24 22:01

超人氣

更多 >
護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」
他花30美元買1張素描 是價值逾4930萬、500年前藝術品

他花30美元買1張素描 是價值逾4930萬、500年前藝術品
不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓

不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓
「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死
2024拜登若不競選連任 民主黨首選賀錦麗或是「她」

2024拜登若不競選連任 民主黨首選賀錦麗或是「她」