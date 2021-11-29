不是毒貓是電死貓？于正新劇爭議延燒 公開新證據反擊

「當家主母」爆出為戲殺死貓的風波。（取材自微博）

中國 編劇兼製片人于正的新劇「當家主母」日前爆出毒貓疑雲風波，起因於劇中一個貓從桌上摔落地面後吐血掙扎的畫面相當逼真，被網友質疑是真的把貓毒死了，隨後劇組曝光拍攝花絮做說明，澄清畫面為特效處理，貓是在專業人士指導下進行安全的拍攝，但網友仍不相信，紛紛要求曝光貓咪近況影片。

劇組於26日再分享貓咪飼主的影片，秀出手機對話群組中貓咪的影片，但當問到貓咪在哪裡時，飼主回應「前幾天跑出去玩了，店裡貓咪是散養的」，仍被質疑。

來源：YouTube

27日劇 中女主角蔣勤勤則轉發劇組澄清影片並發聲，她透露拍攝當時她並不在場，不過在聽聞風波後第一時間聯繫劇組，「劇組跟我們回覆說，絕對沒有傷害到貓咪！直到拍攝完畢送回貓咪給主人，它都非常的好非常的健康！ ！但大家並不接受劇組第一次發表聲明的解釋！我們也表示說，能不能拿出更好的證明！劇組也非常重視大家的質疑和不滿，匆匆趕到貓咪的主人家裡，拍攝了以下的澄清視頻！」她還表示，作為主演之一雖不知情，但她和大家一樣熱愛生命，敬畏地球上所有的生靈。並說道：「希望『咪咪』貓媽媽盡快回家！那麼多愛你！關心你！心疼你的我們！」

網友看到蔣勤勤的一番話認為毒貓風波確實無關她的事，也不算推卸責任，只是既然她不在場，就很難證實劇組的澄清屬實。

28日晚間又有自稱是臨演的網友留言表示，其實貓早已死了，但不是被毒死的，而是被電死了，「用電擊刺激他條件反射，最後被電死的，當天就埋了。」

虐貓風波爭議不斷，劇組澄清無效，內容一傳再傳，「當家主母」劇組29日再上傳一段「好消息，咪咪回家了」的影片，並發出聲明，表示已針對散布網傳毒死貓、電死貓內容一事報案，希望大眾勿信謠言，也請勿再散布謠言。

但網友質疑影片中貓咪瞳孔眼色不一樣，也有平時在解說電影 ，擁有457萬粉絲的博主在劇組發聲明後仍表示「托關係找到了當家主母劇組的工作人員，貓咪拍完就已經死了扔了。死亡確認。」