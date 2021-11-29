汪小菲遭台灣男星陳建州暴打？ 張蘭「認錯人」道歉

張蘭（左圖，取材自微博）日前直播語出驚人說，兒子汪小菲曾被陳建州（右圖，聯合報資料照片）摁在地上暴打。

大陸富商汪小菲 與台灣 女星大S離婚後，汪小菲的媽媽張蘭持續開直播爆料。她日前一早在直播上，大爆兒子汪小菲曾被台灣男星、大S的好友「黑人 」陳建州「按在地上暴打」、「要打死人了」，因為兩人價值觀不同。隨後汪小菲發文澄清，並向黑人道歉，而張蘭也再開直播道歉，稱認錯人了。

張蘭在直播突爆兒子汪小菲被黑人陳建州暴打，她表示記得當時深夜在台北的阿姨打電話跟她說的，汪小菲阻止她在直播間講這些事情，但是她作為母親不願兒子受誹謗，稱餐廳「俏江南」被資本奪走自己可以忍，但是孩子被誹謗不行，這就是「女子本弱，為母則剛」的本能。

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不料汪小菲急發文，稱「家人的一句話給你帶來不好的困擾」，並澄清與黑人和他的老婆范瑋琪都是很好的朋友，「並沒有因為任何價值觀和立場的問題發生過爭執」，稱是因為信息不對稱導致家人誤解。

之後張蘭也再開直播道歉，指阿姨剛打電話跟她說認錯人了，不是陳建州打人，她說錯話道歉，也不再對此事發聲。

另外黑人陳建州的經紀人表示：「蘭姐剛發文說認錯人，小菲也有發文道歉，黑人現在一切以12/4 PLG聯盟開幕戰為主，謝謝大家，辛苦了！」