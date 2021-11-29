虎年央視春晚傳總導演是劉真 柳岩或將跨界主持

虎年央視春晚，柳岩可能跨界客串主持人。（取材自微博）

距離央視2022年1月31日除夕夜僅剩60多天。日前多位參加過春晚表演的演員爆料：央視虎年春晚總導演 由劉真出任，但央視尚未對外官宣。另外有尚未經官方證實的消息稱，北京 主會場主持人除了康輝、朱迅、任魯豫、尼格買提之外，還將啟用朱廣權、馮殊、月亮姐姐、柳岩四位「新人主持」。

封面新聞報導，一位參加過央視春晚的演員表示，劉真已經和央視2022年春晚的劇組主創們一起辛苦工作兩個月了，他們在一起共同策畫春晚新節目。

但令記者意外的是：一般來說，往年9月初，央視春晚總導演的名單就官宣了，但今年已到11月下旬，央視仍沒有官宣央視2022年春晚誰是總導演。

另據北京青年報報導，2019年央視春晚或是「保密工作」做得最好的一次。直到1月31日第四次彩排後，央視春晚微博 和新聞聯播才開始陸續「劇透」。就連新聞聯播總導演劉真都沒有露面。個性低調內斂的他也鮮有接受媒體採訪，搜遍整個網路也只有兩三張照片，堪稱「史上最神祕」央視導演。

在老同學索貴均看來，劉真這30多年來一直在央視文藝部歷練，從基層崗位到春晚副導演，再到總導演，在執導文藝晚會方面，也算是專家級的人物。

另外有尚未經官方證實的消息稱，2022央視春晚北京主會場主持人也不再沿襲近年的「五位制」而是恢復到2015年春晚的八位，除了康輝、朱迅、任魯豫、尼格買提之外，還將啟用朱廣權、馮殊、月亮姐姐、柳岩四位「新人主持」。

如若這一說法屬實，柳岩也將成為繼劉曉慶、張國立、佟麗婭之後「春晚四十年」第四位央視編外的「跨界主持人」。