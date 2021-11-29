譚詠麟風波後現身 參加聚會四處敬酒有美女相陪

爆料者最新發文，透露譚詠麟一事應該不會有後續。（Getty Images)

被爆料和小四輪女粉有不正當關係的香港 歌手譚詠麟，日前被媒體拍到外出聚會，瞬間引起不少網友的熱議，紛紛表示，不趕快想公關方案，還和朋友們出來聚餐，心可真大。

網易娛樂報導，照片中，譚詠麟穿著一身黑色皮衣，戴著一副框架眼鏡，看著精氣神十足，完全不像是71歲的老人。在聚會快結束時，譚詠麟顯得十分意猶未盡，拎著一個大酒瓶，舉著酒杯四處敬酒，儼然一副大哥大 的模樣，敬完一桌又一桌。

當天，在譚詠麟的聚會中還有幾位女性朋友，而譚詠麟也坐在一位白衣美女身邊，兩人有說有笑，舉止親密，不時還會靠在一起說悄悄話，絲毫不避嫌，對於外界的質疑和緋聞 一副完全不放在心上的樣子。

另據娛圈888報導，爆料者「悲傷牛肉麵」先是隱藏之前發布聊天截圖和照片，後來又表示，「沒有被公關，也不接受公關」。並稱「前女友已經向我坦誠一切」，說明無論是通過何種方式，事情已經解決，後續應該不會再繼續爆料了。

但對之前的爆料，他表示「我對在此平台發布過的一切內容都負法律責任」，並喊話「校長」，如果認為他是在污衊，就採取必要手段，自己奉陪到底。