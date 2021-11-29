我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山奧克蘭華埠3店被砸 離譜賊手被割「血染」玻璃

譚詠麟風波後現身 參加聚會四處敬酒有美女相陪

娛樂新聞組／綜合報導
爆料者最新發文，透露譚詠麟一事應該不會有後續。（Getty Images)
爆料者最新發文，透露譚詠麟一事應該不會有後續。（Getty Images)

被爆料和小四輪女粉有不正當關係的香港歌手譚詠麟，日前被媒體拍到外出聚會，瞬間引起不少網友的熱議，紛紛表示，不趕快想公關方案，還和朋友們出來聚餐，心可真大。

網易娛樂報導，照片中，譚詠麟穿著一身黑色皮衣，戴著一副框架眼鏡，看著精氣神十足，完全不像是71歲的老人。在聚會快結束時，譚詠麟顯得十分意猶未盡，拎著一個大酒瓶，舉著酒杯四處敬酒，儼然一副大哥大的模樣，敬完一桌又一桌。

當天，在譚詠麟的聚會中還有幾位女性朋友，而譚詠麟也坐在一位白衣美女身邊，兩人有說有笑，舉止親密，不時還會靠在一起說悄悄話，絲毫不避嫌，對於外界的質疑和緋聞一副完全不放在心上的樣子。

另據娛圈888報導，爆料者「悲傷牛肉麵」先是隱藏之前發布聊天截圖和照片，後來又表示，「沒有被公關，也不接受公關」。並稱「前女友已經向我坦誠一切」，說明無論是通過何種方式，事情已經解決，後續應該不會再繼續爆料了。

但對之前的爆料，他表示「我對在此平台發布過的一切內容都負法律責任」，並喊話「校長」，如果認為他是在污衊，就採取必要手段，自己奉陪到底。

香港 哥大 緋聞

上一則

張震金馬稱帝笑喊可退休 賈靜雯封后強忍淚水

下一則

新劇一絲不掛 金秀賢放送健美好身材

延伸閱讀

譚詠麟捲桃色風波 網傳女方「清涼辣照」她喊造謠怒告

譚詠麟捲桃色風波 網傳女方「清涼辣照」她喊造謠怒告
譚詠麟被爆睡女粉 陸綜獻唱沒被刪 電視台舉動網懂了

譚詠麟被爆睡女粉 陸綜獻唱沒被刪 電視台舉動網懂了
譚詠麟撇偷吃喊告 陸綜演出恐遭屏蔽

譚詠麟撇偷吃喊告 陸綜演出恐遭屏蔽
譚詠麟被爆睡女粉 老友陳昇：犯了天下男人都會犯的錯

譚詠麟被爆睡女粉 老友陳昇：犯了天下男人都會犯的錯

熱門新聞

大S（右）和汪小菲官宣離婚。圖／摘自微博

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

2021-11-22 12:35
大S（右）與汪小菲離婚。（本報系資料照片）

大S有遠見 離婚分產成大贏家 律師讚「離婚的標竿」

2021-11-22 23:22
大S(右)和汪小菲恩愛不再。(取材自微博)

大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產

2021-11-21 18:45
大汪當時於海南島舉行婚禮。圖╱大S提供

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭

2021-11-22 15:05
汪小菲（右）和大S的恩愛情已成往事。（取材自臉書）

離婚因被踩底線？她分析：張蘭是大S生活最大的塵霾

2021-11-23 21:05
大S(右)與汪小菲正式結束婚姻。（取材自微博）

「希望小菲永遠過得比我好」大S親回應離婚、兒女動向

2021-11-22 02:23

超人氣

更多 >
不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手
藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美
逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍
泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它

泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它
護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」