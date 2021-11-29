中國金雞獎提名名單出爐 易烊千璽、劉燁爭影帝

金雞獎視覺海報。（取材自微博）

中國 金雞百花電影節29日公布提名 名單，易烊千璽、劉燁搶影帝；張子楓、劉敏濤爭影后。金雞獎將於12月28日-30日在福建廈門舉辦，今年的海報雄雞形象呈現五彩變化。

張藝謀憑「懸崖之上」提名最佳導演 ，這是他繼2004年第24屆中國電影金雞獎憑「十面埋伏」提名最佳導演後，時隔17年，事隔10屆再度提名。 ​​​​

以下為重點提名名單：

最佳導演

尹力「沒有過不去的年」

張藝謀「懸崖之上」

黃建新、鄭大聖「1921」

韓延「送你一朵小紅花」

路陽「刺殺小說家」

最佳男主角

于和偉「懸崖之上」

劉燁「守島人」

張譯「懸崖之上」

易烊千璽「送你一朵小紅花」

郭曉東「我的父親焦裕祿」

最佳女主角

劉浩存「送你一朵小紅花」

劉敏濤「再見吧！少年」

張小斐「你好，李煥英」

張子楓「我的姐姐」

最佳男配角

朱亞文「中國醫生」

劉培清「八步沙」

肖央「我的姐姐」

范偉「一秒鐘」

謝霆鋒「怒火·重案」

最佳女配角

丁柳元「我的父親焦裕祿」

朱媛媛「我的姐姐」

劉佳「你好，李煥英」

周也「1921」

索朗旺姆「隨風飄散」

最佳故事片

「中國醫生」

「守島人」

「我和我的家鄉」

「我的姐姐」

「革命者」

「懸崖之上」

最佳導演處女作

于飛「皮皮魯與魯西西之罐頭小人」

旦真旺甲「隨風飄散」

寶音格西格「哈日夫」

賈玲「你好，李煥英」