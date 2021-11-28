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張柏芝直播賣金鐲 觀眾嘲諷：演技比電影還好看

娛樂新聞組／綜合報導
張柏芝在直播間賣黃金手鐲。(視頻截圖)
張柏芝在直播間賣黃金手鐲。(視頻截圖)

港星張柏芝日前在直播間買黃金手鐲，將原價1萬5800元人民幣（約2483美元）的手鐲降價成2599，卻被觀眾嘲諷：「演技一流，比電影還好看！」

快樂同江影視報導，張柏芝在直播買貨時，其中一款黃金手鐲原價要1萬5800元人民幣，張柏芝拿起手鐲問商家：「這999成黃金5.6克，5D工藝的手鐲，線下要1萬5800是嗎？」商家的表示：「這在線下確實是要1萬多的，假一賠萬，我是絕不可能在姐姐的直播間欺騙粉絲的，而且這款黃金手鐲是姐姐特意定制的，現在送福利，價格由姐姐來定。」

報導說，張柏芝聽後點了點頭，想了想道：「我比較喜歡2599這個數字，那就2599吧！」商家開心的說：「可以！」

但是張柏芝在直播間表示：「我用人格擔保，我是絕對不會賣假貨，如果真的出現了假商品，那你們真的賺到了呀！假一賠萬呀！你們放心，這絕對是黃金。」

不過有網友說，相信張柏芝這絕對是黃金，但這黃金原價應該就2599差不多吧！又不是鑽石，買那麼貴！這都是直播間套路罷了，現在主播為了讓觀眾買東西真是花樣百出；還有網友說，「這些主播真的太厲害了，為了帶貨真是使出來渾身解數！」、「比起那些漲價，在故意演戲降價的戲碼，我還是比較喜歡這樣的，有趣，觀眾看的有趣，主播賣得開心。」

張柏芝 電影 福利

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