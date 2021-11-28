歐陽震華慶銀婚 熬過吃軟飯閒言 期待下一個25年

歐陽震華與太太慶祝結婚25周年。(取材自微博)

港星歐陽震華是圈中出名的愛妻號，他與澳門 前賭王傅老榕孫女傅潔嫻婚後非常恩愛，兩人結婚25周年，日前傅潔嫻在社交平台貼出合照，並寫道：「祝我們銀婚紀念日快樂，期待下一個二十五周年。」不少粉絲都留言送上祝福。

香港 01報導，現年61歲的歐陽震華在認識傅潔嫻前曾經歷過一段婚姻，但僅維持了兩年幾就離婚收場。其後歐陽震華邂逅傅潔嫻，兩人拍拖不久就傳出婚訊，並在1996年結婚。不過由於太太家世顯赫，傅潔嫻家族創辦香港富麗華酒店，又涉足房地產 業務，有傳家族資產近百億，這段戀情不被看好，當時歐陽震華更被指「吃軟飯」，受盡壓力，但是歐陽震華就以行動來證明自己，塑造了不少經典角色，更成為一線當紅小生，奠定了實力派演員的地位。

報導說，2013年歐陽震華因食物「落錯格」導致急性肺炎，被送入醫院深切治療部，生命垂危，令太太及親友十分擔心，幸好最後歐陽震華順利醒來，當時醫生曾透露他昏迷時間愈長愈危險，甚至有可能成為植物人，而傅潔嫻就一直陪伴左右，出院時兩人不禁相擁而泣，場面溫馨又感人。

而歐陽震華近年亦逐步減產，好好調理身體，去年他獲好友佘詩曼邀請上節目「看我的生活」時分享了自己的感悟，他表示以前會希望比太太先「走」，但如今換了想法：「現在我會想比太太晚死，因為我好擔心如果我先死，怕沒有人照顧她。」一番說話令人動容。