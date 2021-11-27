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張靜初提倡茹素挨轟 網翻「吃葷舊照」嗆虛偽

娛樂新聞組／綜合報導
張靜初宣導吃素卻被網友罵翻。（取材自微博）
張靜初宣導吃素卻被網友罵翻。（取材自微博）

有「小章子怡」之稱的中國女星張靜初，日前在微博提倡素食的好處上傳紀錄片宣傳吃素，並分享推廣素食的公益紀錄片，沒想到卻遭到許多中國網友砲轟，批評她「晦氣，中國人實現吃肉自由才幾年？」

網易娛樂報導，張靜初日前分享自己參與的公益素食紀錄片，表示自己在吃素之後「身心感到從未有過的輕盈」，紀錄片中張靜初稱20年前曾看過一部影片，一頭牛跪在地上默默流淚，任人宰割，她表示自此之後自己就已經不吃牛肉了。

她也在文中表示，「也許素食可能成為您的選擇，也許並不會，這都不是最重要的。最重要的是，我們都共同希望擁有美好的生活」。發文更獲得舒淇、小陶虹、楊子珊等人點讚表示支持。

不料張靜初貼文發布後，竟收到大批中國網友罵聲，不少網友稱「中國人能吃飽飯才幾年，就開始鼓吹不吃肉」、「你們大明星吃素就好，肉蛋奶就留給我們這些普通人吃吧」、「視頻裡外國人濫捕濫殺，為啥要中國人吃素」，另有網友翻出張靜初在2010年和2013年曬出的肉食照片，因此砲轟虛偽。

也有部分人柔性提醒她，「長期素食就是很容易營養不良」、「人是雜食動物」、「別搞這些真的，很容易翻車」，截至目前已湧入超過萬則負評，她都沒有做出任何回應。

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