張蘭直播照喊大S「媳婦」 怒駁汪小菲出軌

張蘭強調兒子汪小菲絕對沒有出軌，也讚大S特別正直優秀善良。（取材自微博）

大S 傳出與汪小菲 結束10年婚姻，汪小菲媽媽張蘭日前在抖音直播，透露自己因身體不適去打點滴，她談到兒子汪小菲與大S的婚姻，對於兩人離婚後兒子被質疑出軌，她強調兒子絕對沒做違背倫理道德之事，針對網上的謠言誹謗她將會採取法律行動。更大讚前媳婦大S為人正直，直誇「這個媳婦我認定了」。

畫面中，張蘭戴著墨鏡，面容有些憔悴，對於汪小菲遭爆料疑似有了年約20歲又有錢的新歡，張蘭氣到在抖音上開直播駁斥。張蘭警告對造謠者提告，甚至怒轟媒體，並揚言之後不會對抹黑汪小菲的人手軟，「我是經歷了大風大浪的，現在開始誹謗我兒子，就不行，因為為母則剛」。

張蘭(右)強調兒子汪小菲(左)絕對沒有出軌，也讚大S特別正直優秀善良。（取材自微博）

張蘭護兒汪小菲，也表示自己很欣賞大S，她並以「我們家媳婦兒」來稱大S，讚大S「是表演藝術家，是特別正直優秀善良的」，要外界同樣不要誹謗大S。

大S當年與汪小菲僅交往20天、見面四次就決定結婚，此次的離婚也引發外界熱議。近日某微博有博主更挖出她四年前時所說過的話，似乎可以呼應中國 網友稱讚大S「佩服她對愛情的果斷和態度」這句話。

大S在2017年7月曾在左肩刺青，當時她還寫下：「我是人妻，我是媽咪，但我還是我，我的內心是自由的！」對此，中國某娛樂博主更分析：「看著大S身上的多處紋身，就能感覺到她和《流星花園》中杉菜的性格好像啊，都是狠角色，很有主見，只要打不死，就能死嗑到底。」該博主認為她在婚姻中的確犧牲很多，雖然離婚，但也給足了汪小菲面子，更呼籲網友：「女人們要記住，妳除了是媽媽、妻子、女兒的身份，不要忘了做最好的自己」。