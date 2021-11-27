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李天柱喊話電視台「別再播甄嬛」 自曝演蘇公公下場

記者李姿瑩／綜合報導
李天柱希望觀眾多看新劇。（圖／年代提供）
李天柱希望觀眾多看新劇。（圖／年代提供）

65歲金鐘視帝李天柱因飾演「後宮甄嬛傳」公公蘇培盛一角，在中國演藝圈人氣高漲，在兩岸間知名度暴增。不過他日前上「聚焦2.0」，坦言希望台灣電視台不要再重播「甄嬛傳」，應該給觀眾新的衝擊。

李天柱表示，他當初拍攝「後宮甄嬛傳」時，脊椎長了骨刺，為了演好蘇公公一角，必須長時間弓著腰，詮釋伺候主子的模樣。他常常痛到收工後無法彎腰，也無法站直，得吃止痛藥並戴護腰支撐身體。李天柱說：「骨刺是年輕時摔到尾椎骨就留下病灶，但以前不怕，現在老了吃到苦頭，只能提醒自己做事情要慢一點。」

他現場應主持人高文音要求，重現蘇培盛在劇中的經典橋段。演了40年的戲，李天柱說很多時候為求逼真，演員都會來真的。身為老戲骨，他常常只靠表情與肢體語言，就能準確表達主角情緒，他更現場示範，不背實體重物演繹身體有負重感，深厚演技讓來賓驚呼連連，他笑說：「很多時候觀眾都被騙了！」

除了演戲，李天柱私下最大興趣就是打撞球，往往一打就是4、5個小時，球齡已超過30年，各種花式撞球都難不倒他，也藉著打撞球靈活腦力、拉筋、預防五十肩。

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