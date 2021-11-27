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容祖兒戶外零度開唱抖到僵 阿Sa「最強素顏」成彩蛋

記者王郁惠／綜合報導
容祖兒前晚冒戶外低溫開唱，線上吸引100萬粉絲觀看。（圖：英皇娛樂提供）
容祖兒前晚冒戶外低溫開唱，線上吸引100萬粉絲觀看。（圖：英皇娛樂提供）

香港藝人容祖兒時隔5年推出最新粵語專輯「薛丁格的貓Schrodinger's Cat」，日前她於上海城區歐洲風古建築的大廣場舉辦線上首唱會，在體感溫度歸零的寒冷戶外開唱，她說：「沒有任何禦寒的措施，因為要穿美美的衣服，整個人都抖到僵！」線上同時有多達100萬粉絲共同觀看。

久未發片，談到籌備專輯的過程，她提到新歌「明天見」是2018年為一位剛過世的化妝師好友而創作，但因疫情關係，對象已變成很多個，「好多時候都要分隔兩地，跟家人、好朋友或者是關係好好的同事、我的歌迷，都未必能夠像以前那樣常常可以見面，但是我好相信我們好快可以明天見，都好希望再見面的時候，我們可以更好。」彩排時一度感性邊唱邊哭。

在首唱會結束後，容祖兒又於社群開直播，好姊妹阿Sa擔任主持人，素顏的阿Sa為了幫容祖兒整理頭髮，數度在鏡頭前露面，依舊美翻可說是最強素顏。

容祖兒被粉絲問到是否喝酒了，她開心表示：「看得出來嗎？喝一點點，開心嘛。因為其實這個演出想做很久，這張專輯又做了很久，所以可以做出一場好的show給大家聽，好開心。」

容祖兒（右）慶功開直播，阿Sa最強素顏成彩蛋。（圖：英皇娛樂提供）
容祖兒（右）慶功開直播，阿Sa最強素顏成彩蛋。（圖：英皇娛樂提供）

來源：容祖兒Joey Yung YouTube

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