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為何不再拍喜劇？王晶「沒有好演員」 誇和星爺默契最好

娛樂新聞組／綜合報導
王晶吐露如今不再拍喜劇的原因。（取材自微博）
王晶吐露如今不再拍喜劇的原因。（取材自微博）

香港名導王晶拍出不少經典電影，和周星馳更曾是最佳拍檔，兩人合作的「賭俠」、「九品芝麻官」、「千王之王」是香港電影史上非常具有代表性的喜劇作品。王晶日前在綜藝節目中罕見談起拍攝喜劇的心得，透露不再拍喜劇的原因之一是「沒有好演員」，引發網友熱議。

貓眼娛樂報導，王晶在節目中說道，「其實拍攝喜劇一點也不難，如今不再拍喜劇，只是因為沒有好演員」而且自己的年齡也大了，「思想上不再像年輕時那麽跳脫，所以也就不願意再拍了」。

周星馳與王晶曾被稱為「最佳拍檔」，兩人在90年代合作過10多次。王晶回憶起與周星馳的合作，直言兩人默契十足，他知道周星馳想什麽，周星馳也知道他要什麽，所以就能夠拍攝出好的作品，合作最得心應手。

王晶和周星馳合作的「賭俠」、「九品芝麻官」、「千王之王」是極具代表性的喜劇作品，也陪伴了很多觀眾成長。雖然之後因觀念上的差別而分道揚鑣，兩人已有多年沒再合作，但王晶曾說：「周星馳是比較難相處的演員，但他絕對是香港最好的演員。」

王晶曾經拍攝過「整蠱專家」、「破壞之王」等作品。他的作品風格非常具有自己的個性，而且也代表了香港影視黃金時代的娛樂精神，曾經捧紅過邱淑貞、張敏等諸多演員。

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