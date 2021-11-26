譚詠麟撇偷吃喊告 陸綜演出恐遭屏蔽

譚詠麟不認偷吃女粉絲，準備告網友名譽傷害。(取材自微博)

71歲港星譚詠麟被爆料偷吃年紀相差四輪、年僅23歲的女粉絲，該女粉絲的男友怒轟譚詠麟是劣跡失德藝人，引發熱議；對此，譚詠麟經紀公司否認所有爆料，稱譚詠麟對此非常生氣，準備採取法律行動，告網友名譽傷害。

封面新聞報導，醜聞爆發後，譚詠麟經紀公司發聲明表示，關於媒體平台有人發布關於譚詠麟的不實消息與報導，對此強烈譴責及否認。經紀公司強調，不會坐視不理，一定採取適當法律行動，以制止有心人利用自媒體，傷害自己及其他人。

明報報導，戴綠帽卻被指造謠的網友「悲傷牛肉麵_」，正面迎戰譚詠麟，再度於微博發文，強調前女友已向他坦承一切，對他自己發布一切內容負法律責任，「德藝雙馨，如果你認為我是在汙衊，你就採取必要手段，我必奉陪到底」。

「悲傷牛肉麵_」在爆料後再上載兩張男子背面及正穿褲子的照片，但之後刪除。有網友翻出譚詠麟穿過類似服裝，也有他去年上載過近似該酒店房間的照片。

香港 01報導，由於北京 嚴打失德藝人，李雲迪 嫖娼事件後，隨即被封殺，他參與錄製的「披荊斬棘的哥哥」，被迫刪除、打馬賽克屏蔽所有李雲迪畫面。儘管譚詠麟偷吃粉絲事件真相未明，但網友非常好奇譚詠麟參與的綜藝節目「時光音樂會」會如何處理播出畫面，是仿照「哥哥」把譚詠麟打上馬賽克，還是整個節目延期？各界無不拭目以待。