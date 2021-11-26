我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

傳中國官方要求滴滴從美國下市 怕敏感資料外洩

譚詠麟撇偷吃喊告 陸綜演出恐遭屏蔽

娛樂新聞組╱綜合報導
譚詠麟不認偷吃女粉絲，準備告網友名譽傷害。(取材自微博)
譚詠麟不認偷吃女粉絲，準備告網友名譽傷害。(取材自微博)

71歲港星譚詠麟被爆料偷吃年紀相差四輪、年僅23歲的女粉絲，該女粉絲的男友怒轟譚詠麟是劣跡失德藝人，引發熱議；對此，譚詠麟經紀公司否認所有爆料，稱譚詠麟對此非常生氣，準備採取法律行動，告網友名譽傷害。

封面新聞報導，醜聞爆發後，譚詠麟經紀公司發聲明表示，關於媒體平台有人發布關於譚詠麟的不實消息與報導，對此強烈譴責及否認。經紀公司強調，不會坐視不理，一定採取適當法律行動，以制止有心人利用自媒體，傷害自己及其他人。

明報報導，戴綠帽卻被指造謠的網友「悲傷牛肉麵_」，正面迎戰譚詠麟，再度於微博發文，強調前女友已向他坦承一切，對他自己發布一切內容負法律責任，「德藝雙馨，如果你認為我是在汙衊，你就採取必要手段，我必奉陪到底」。

「悲傷牛肉麵_」在爆料後再上載兩張男子背面及正穿褲子的照片，但之後刪除。有網友翻出譚詠麟穿過類似服裝，也有他去年上載過近似該酒店房間的照片。

香港01報導，由於北京嚴打失德藝人，李雲迪嫖娼事件後，隨即被封殺，他參與錄製的「披荊斬棘的哥哥」，被迫刪除、打馬賽克屏蔽所有李雲迪畫面。儘管譚詠麟偷吃粉絲事件真相未明，但網友非常好奇譚詠麟參與的綜藝節目「時光音樂會」會如何處理播出畫面，是仿照「哥哥」把譚詠麟打上馬賽克，還是整個節目延期？各界無不拭目以待。

李雲迪 北京 香港

上一則

章子怡繼女16歲生日 美照撞臉陳妍希

下一則

威爾史密斯自曝曾濫交 性高潮後都作嘔

延伸閱讀

譚詠麟被爆睡女粉 老友陳昇：犯了天下男人都會犯的錯

譚詠麟被爆睡女粉 老友陳昇：犯了天下男人都會犯的錯
71歲譚詠麟爆睡女粉 起底「荒唐外遇史」元配心死出家

71歲譚詠麟爆睡女粉 起底「荒唐外遇史」元配心死出家
譚詠麟遭控「睡粉慣犯」出軌小四輪女粉 公司回應了

譚詠麟遭控「睡粉慣犯」出軌小四輪女粉 公司回應了
李雲迪涉嫖被封殺 傳獲終身教授職 耶魯：沒這任命

李雲迪涉嫖被封殺 傳獲終身教授職 耶魯：沒這任命

熱門新聞

劉德華新片「危機航線」殺青，與張子楓(中)扮演一對父女，左起為香港寰宇電影公司林小強、劉濤、張子楓、劉德華與導演彭順。（圖：台灣映藝提供）

劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機

2021-11-18 22:30
大S（右）和汪小菲官宣離婚。圖／摘自微博

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

2021-11-22 12:35
有「收視女王」之稱的楊冪，演出「斛珠夫人」卻不如預期。（取材自微博）

「收視女王」楊冪新劇踢鐵板 網：要怪陳偉霆演技差

2021-11-18 02:24
大S（右）與汪小菲離婚。（本報系資料照片）

大S有遠見 離婚分產成大贏家 律師讚「離婚的標竿」

2021-11-22 23:22
大S(右)和汪小菲恩愛不再。(取材自微博)

大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產

2021-11-21 18:45
劉德華和陳少霞16年後破冰相擁合照。(取材自微博)

「不想提到她」 劉德華昔日最恨清純女星近況曝光

2021-11-19 22:38

超人氣

更多 >
洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧
誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡
不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周
鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」
北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕

北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕