章子怡繼女16歲生日 美照撞臉陳妍希

章子怡(右)曬照替繼女汪曼熙(左二)慶生。(取材自微博)

42歲章子怡6年前嫁給歌手汪峰，對汪峰和前女友葛薈婕所生的繼女汪曼熙（小蘋果 ）視如己出，適逢繼女16歲生日，章子怡不僅踩點發文慶生，更曬出小蘋果美照，網友則讚小蘋果越大越像陳妍希。

綜合媒體報導，章子怡用心在晚間11時25分為11月25日出生的小蘋果發文寫道：「我們的大女兒16歲了！Sweet 16，花季少女啦，希望你永遠貌如花般美麗，生如花般燦爛！心中永存感恩與善念，平安、快樂，生日快樂寶貝。」

照片中，汪峰、章子怡一家四口同框，小蘋果則在C位捧著蛋糕，穿著黑色緊身上衣，渾圓上圍線條明顯，臉蛋甜美精緻，與陳妍希相當神似，網友也回應「祝小蘋果生日快樂越來越漂亮」、「這張真的好像陳妍希」。

章子怡和汪峰結婚後曾上節目談繼女小蘋果，感嘆說：「我的大女兒，她不是我親生的，她缺失很多母親的愛。但是我很幸福，因為我有緣認識了她，有緣成為她的母親，我要把我所有的愛，也許會勝於我親生的女兒，我都願意給她。」並透露兩人第一次見面，小蘋果就很自然地喊章子怡媽媽。

據報導，去年章子怡生下兒子後，一度傳章子怡因此冷落了小蘋果，導致母女感情生變。對此，章子怡親上火線，截圖回應都是自媒體亂編故事。