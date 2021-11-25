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全面復出？ 羅志祥新歌爆抄襲再惹爭議

娛樂新聞組／綜合報導
羅志祥的新歌在大陸多家音樂平台獲批上線，再度引發網友質疑。 （取材自微博）
羅志祥的新歌在大陸多家音樂平台獲批上線，再度引發網友質疑。 （取材自微博）

台灣藝人羅志祥（小豬）去年遭周揚青「毀滅性分手」後，沉寂一年多再度回歸歌壇，不料近來卻有網友爆料新歌涉嫌抄襲，再度引發熱議。

羅志祥新歌「TRAP GAME」推出後，有網友質疑該歌曲疑似抄襲美國饒舌歌手Gawvi的作品，羅志祥經紀人回應表示，歌曲是紀佳松做的，「你們應得要問作曲人吧！我們是跟紀老師買歌的。」不過，紀佳松否認抄襲，強調自己以前沒聽過那首歌。他更在IG限時動態感慨表示，他這幾年在南韓、日本發表的作品都沒有涉嫌抄襲的問題，

羅志祥在演藝事業停擺近年兩年時間後，推出新歌意味著其正式復出重返歌壇。大家原以為他只是在台灣復出，沒想到新歌在大陸多家音樂平台獲批上線，讓不少網友猜測他已獲解禁要全面復出，引來不少批評。

香港01報導，他在微博上貼出多個為新歌推送的音樂平台，包括「QQ音樂」﹑「酷狗音樂」﹑「酷我音樂」和「咪咕音樂」，意味著在這一些平台可以聽到他的最新作品，讓網友不解他的作品為何能獲解禁上線，紛紛留言：「說好的劣跡藝人不得復出呢？」、「還能出歌？」等，揚言要堅決作出抵制。

如果羅志祥真的已獲解禁全面在大陸復出，亦另網友思考著是不是意味過去因為「桃色風波」而被封殺的藝人會相繼復出嗎？

羅志祥 解禁 台灣

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