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「殺出個黃昏」連拍288個小時 84歲謝賢不喊累

記者黃保慧／綜合報導
謝賢84歲再扮男主角，他自信表示要演戲一輩子，不會退休。（圖：華映提供）
謝賢84歲再扮男主角，他自信表示要演戲一輩子，不會退休。（圖：華映提供）

香港電影「殺出個黃昏」由香港影帝林家棟監製及編劇，新銳導演高子彬執導，集合香港兩大經典演員謝賢與馮寶寶，再加上實力派的林雪和新人鍾雪瑩共同演出。香港巨星謝賢84歲再扮男主角，他自信表示要演戲一輩子，不會退休

在片中和謝賢對戲最多的新人鍾雪瑩也難忘謝賢的敬業：「我們曾經有超過288小時的密集拍攝，但四哥從沒有喊累，我在他的身上看到再辛苦也能苦中作樂，這次合作真的是很難忘的回憶。」

謝賢在片中扮演拿著蝴蝶刀的神祕殺手，恰巧與兒子謝霆鋒今年演出的動作片「怒火」使用相同武器，兩人明年更有機會同時角逐香港金像獎影帝，謝賢聽到和兒子爭影帝獎項，他不改幽默，霸氣搞笑說：「切給他囉！把獎切一半，我和他平分好嗎？」

謝賢在最新作品「殺出個黃昏」中演年老過氣的殺手，不但衣著風格改變，更拿下墨鏡，難得以真面目「素顏」示人，可見他對劇組非常信任。謝賢墨鏡不離身的程度就連兒子謝霆鋒都曾在節目中問過他，一直戴著墨鏡，可以看得清楚嗎？讓謝賢搞笑回敬說：「就是不想看到你嘛！」

電影中有多個動作場面，謝賢演來架式十足：「當年拍了很多武俠作品，基本功還在，只是這次換成短的蝴蝶刀。」

這回父子兩人不約而同都以蝴蝶刀成為大銀幕上的最終兵器，兩人舞起刀來，帥度不相上下，謝霆鋒看起來敏捷帥氣，而謝賢84歲仍是身型挺拔，耍起蝴蝶刀來，寶刀未老，頗有大俠風範。馮寶寶也說：「相隔60年再和四哥（謝賢）合作，就是希望他可以在兒子面前也威風一下，可以見到當年四哥在演男主角時的風采。」

謝賢回憶過往輝惶的演藝生涯表示一直對演戲充滿熱情，覺得活到老學到老，「我是靠演戲養活一大家子人，入行70年，沒有想過退休。

香港 謝霆鋒 退休

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