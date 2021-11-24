71歲譚詠麟爆睡女粉 起底「荒唐外遇史」元配心死出家

譚詠麟。(取材自微博)

香港 知名男星譚詠麟近日捲入桃色風波，一名男網友「悲傷牛肉麵」發文稱自己的女友出軌和譚發生性關係，他控訴「一名德藝雙馨的香港愛國男歌手和我女朋友搞在一起」，24日譚詠麟經紀公司發聲明否認，網友再曝光疑似開房照片，不過隨後這些照片均刪除，只留下最初的爆料文字，遭到其他網友質疑，雙方可能「談妥了」。

事實上現年71歲的譚詠麟在華語樂壇上雖然有崇高地位，但在感情生活中，一直飽受外界議論。譚詠麟與元配楊潔薇1981年在美國 拉斯維加斯登記結婚，女方和他結識後辭去化妝品公司的工作專心當起經紀人，打理他的事業以及理財，然而結婚10年後，譚詠麟卻愛上小22歲的朱詠婷，更在1995年迎來私生子譚曉風。

在2006年時，譚詠麟公開承認除了妻子楊潔薇之外，還有朱詠婷以及譚曉風的存在，此舉無疑是打了元配楊潔薇重重的一巴掌，從那之後，譚詠麟及朱詠婷及譚曉風經常以一家三口的姿態出現在大眾面前，楊潔薇更趨低調，外傳楊潔薇後來與譚詠麟發生不少爭執，最後心冷選擇削髮為尼，譚詠麟則選在61歲時，正式將朱詠婷扶正。

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