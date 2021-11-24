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「不認懷才不遇」 張衛健衝上熱搜

娛樂新聞組╱綜合報導
56歲張衛健依然保持著良好的身體狀態。（取材自新京報）
56歲張衛健依然保持著良好的身體狀態。（取材自新京報）

「追光吧！」於開播，當晚「張衛健一開口破大防了」、「張衛健不認為自己懷才不遇」兩大話題就衝上熱搜。張衛健日前受訪表示：「一個人老想著懷才不遇這四個字，只會充滿了負能量。」

新京報報導，張衛健談及參加「追光吧！」的初衷，表示這兩年由於疫情的關係，身邊很多朋友看上去都不太開心，而自己一直拍的戲都是讓人開心的，所以很想把歡樂帶給大家，把正能量帶給大家。

節目的彈幕裡也引發了大家的回憶殺，從韋小寶、方世玉、小魚兒到齊天大聖，彈幕裡一直在刷張衛健曾經的作品。張衛健坦言，並非只有自己的代表作，每一部作品他都拿出來了最好的自己，拚命去拍，都是自己的心血。「每部作品我都付出了很多，我當然也有一些失敗的作品，失敗的作品也有我的心血在裡面，所有的作品對於當時的我而言，都已經是付出了100%。」

作為年齡已經超過50歲的「哥哥」加盟「追光吧！」，張衛健坦言，自己從來沒有把年紀放在心裡，反而最喜歡大家用「小太陽」來稱呼自己。張衛健說，因為太太幾乎從相識起就用「小太陽」來稱呼自己，「她第一次見到我，就覺得有一顆開心的光頭進了錄影棚，整個錄影棚氣氛就活躍起來了。」

張衛健和「小太陽」的另一個共通性就是，永遠明亮、積極。節目中，他說的「不認為自己懷才不遇」的金句也成為了熱搜詞條。

56歲的張衛健如今依然保持著良好的身體狀態，和平時的運動分不開。張衛健直接對「追光吧！」節目組「喊話」可以對自己更狠一點，因為在錄完高強的運動會之後，他回到酒店還會再「補五、六十個俯臥撐、開合跳300多個」，「這樣子我才覺得終於出兩滴汗了」。

對於未來的挑戰，張衛健笑言，現在最想突破的就是跳舞，「看看我現在這個狀態能跳到什麼程度，希望之後可以參加『這就是街舞』」。

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