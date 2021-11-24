「無名」海報曝光 梁朝偉、章子怡無緣再攜手

電影「無名」發布海報，梁朝偉(前)、王一博造型曝光。（取材自微博）

諜戰電影 「無名」發布最新海報，梁朝偉 、王一博的角色造型首度曝光，原先期待影帝梁朝偉、影后章子怡四度攜手的影迷期待落空，因為章子怡並沒有演出「無名」。

新京報報導，「無名」是繼「中國 醫生」、「長津湖」之後博納影業集團「中國勝利三部曲」的第三部作品。影片聚焦波譎雲詭的隱蔽戰線，講述地下工作者冒生命危險送出情報，用生命與熱血保衛祖國的故事。

香港01報導，原先網上寫著「無名」由程耳執導兼編劇，章子怡、梁朝偉、朱亞文主演，為章子怡和梁朝偉繼「英雄」、「2046」和「一代宗師」後，第四度攜手的作品。不過章子怡日前親口否認加入電影「無名」拍攝，令網友十分失望。

報導稱，之前有網友留言提及「子怡姐快要進組了吧，支持你今年的『詩』，明年的『無名』」，不過兩分鐘後章子怡就回覆否認此事「沒聽說」，並附上一個「打叉」表情符號。讓想看到梁朝偉、章子怡再攜手的網友遺憾不已。

雖然影帝、影后沒能攜手，電影仍然要繼續拍，博納影業CEO于冬透露，「無名」會是一部全新的講述地下黨工作和戰鬥的電影，「導演程耳對於民國歷史瞭如指掌，對地下黨的很多著名人物也都非常了解，再加上他獨有的影像風格和美學風格，相信會使這部電影更加令人期待。」