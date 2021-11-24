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閨密情生變？陶虹退股張庭公司

娛樂新聞組╱綜合報導
網友挖出陶虹(右)已退股張庭公司，兩人閨密情疑生變。(圖：TST庭秘密提供)
網友挖出陶虹(右)已退股張庭公司，兩人閨密情疑生變。(圖：TST庭秘密提供)

近年轉戰大陸微商市場的女星張庭，之前和閨密陶虹合夥開公司「陶不庭文化傳媒」，感情好到她曾大手筆送房，但近日網友挖出陶虹退股公司又已改名，兩人好感情疑似鬧翻，掀起熱議。

綜合媒體報導，張庭和林瑞陽據傳身家高達300億(台幣，下同，約47億美元)，擴展事業時屢屢砸錢買樓，出手闊綽；而張庭與閨密陶虹感情出了名好，去年在上海斥資80億元買一棟樓，更大方把一層樓送給她當辦公室。

兩人之所以是閨密，傳聞張庭和林瑞陽初期發展微商時遇到不少困難，陶虹和先生徐崢一直出錢出力幫忙，還投資當大股東，陶虹也會跟張庭一起直播帶貨；之後張庭的一間公司還以兩人名字取名「陶不庭文化傳媒」，可見好交情。

然而近日有網友發現「陶不庭文化傳媒」不僅工作項目有變更，陶虹還退股離開公司，7月起該公司就改名「淘不庭文化傳媒」，管理人只剩下張淑琴（張庭）、林吉榮（林瑞陽）二人；另還爆出張庭「一口氣註銷9間公司」、跑路逃回台灣等傳聞。

報導稱，陶虹退出張庭公司消息引起網友熱烈討論，懷疑兩人因錢鬧翻，但後來有粉絲闢謠，指陶虹是改以公司形式入股非個人，希望外界不要質疑她們的情誼。

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