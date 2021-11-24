按讚劉亦菲救場 舒淇捲紅毯大牌口水戰

舒淇參加LV活動，卻因手滑按讚，招來黑粉瘋狂攻擊。(取材自臉書)

金馬影后舒淇近年電影 作品減產，反而多現身時尚 活動，最近她參加LV在中國大陸舉行的活動，卻因手滑按讚，捲入男星朱一龍疑似紅毯耍大牌的口水戰，招來黑粉瘋狂攻擊。

鏡週刊報導，在娛樂圈，時尚活動通常也是是非之地，尤其近年娛樂圈競爭激烈，時尚活動搶C位、爭排名之事層出不窮，這場LV大秀爆出紅毯開天窗近半小時，最後由「花木蘭」劉亦菲救場，才令紅毯繼續順利進行的八卦。由於紅毯上場順序接下來應該輪到男星朱一龍，他也因此遭質疑想搶壓軸，砲轟他耍大牌之聲不絕於耳。

報導稱，當晚舒淇是倒數第二位上場，事後她按讚了一條劉亦菲解救20多分鐘空場紅毯的貼文，儘管她後來取消按讚，仍遭到朱一龍粉絲瘋狂攻擊，認為舒淇在偷酸朱一龍。除了謾罵她多年前曾拍三級片、性感寫真的歷史外，又扣上她台獨帽子，舒淇躺著也中槍。

其實這不是舒淇第一次躺槍，2012年兩位動作明星甄子丹 與趙文卓因電影「特殊身份」掀起世紀罵戰，趙文卓被劇組指控「耍大牌罷演」，他反怒指甄子丹是「戲霸」，港陸兩地明星各自選邊站；舒淇轉發杜汶澤「挺甄」的博文，支持甄子丹，結果招來網友抹黑謾罵，舒淇不堪其擾，火速刪光微博，且好幾個月都不再更新。

所幸這次事件並不像九年前鬧得那麼大，舒淇的微博目前並沒有酸民去鬧場，而她最近又加盟綜藝「開拍吧電影」當電影投資人，繼續忙著賺人民幣。