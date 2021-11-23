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閨蜜情生變？曾送上整層樓 陶虹卻退股…張庭回應了

記者楊起鳳／綜合報導
網友挖出陶虹(右)已退股張庭公司，兩人閨密情疑生變。(圖：TST庭秘密提供)
網友挖出陶虹(右)已退股張庭公司，兩人閨密情疑生變。(圖：TST庭秘密提供)

女星張庭與陶虹兩人是演藝圈有名的好閨蜜，除了張庭曾豪言要送陶虹一整層樓作辦公室外，陶虹還成為張庭開設的「陶不庭文化傳媒」公司股東。怎料，中國「天眼查」近日卻發現，這間公司在今年7月悄悄改名為「淘不庭文化傳媒」，陶虹更在近日退出股東席位，網友紛紛猜測：「閨密情誼生變了？」

根據「天眼查」微博顯示，上海「淘不庭文化傳媒有限公司」成立於2020年7月，張淑琴、林吉榮（張庭夫婦本名）為該公司高級管理人員，註冊資本額有5000萬人民幣。

然而，「淘不庭文化傳媒有限公司」的原名並非如此，他的本名為「陶不庭文化傳媒」，陶字是女星陶虹，庭字是張庭，被外界認為是代表兩人好友誼。

奇怪的是，上海「淘不庭文化傳媒」卻於7月悄悄改名，並於近日發生多項變更，經營範圍新增電視劇發行，其中最讓人關注的是，張庭的好閨蜜陶虹竟退出該公司股東。

張庭被爆和閨蜜陶虹分家。（取材自臉書）
張庭被爆和閨蜜陶虹分家。（取材自臉書）

據了解，當初張庭創業初期不順利，陶虹與老公徐崢幫助張庭夫婦非常多，也投資成為「淘不庭文化傳媒有限公司」股東之一。兩人好友誼最著名的例子就是，張庭斥資73億元新台幣，買下上海黃浦江邊一棟大樓時，還曾豪言其中一層樓要送給陶虹當辦公室，當時消息一出，粉絲紛紛稱讚：「根本神仙友情啊」。

陶虹退出張庭公司股東事件23日在網路上發酵。當天張庭有直播工作，但看起來她心情挺好，似乎不受此事件影響。台下工作人員提到此事上了熱搜，張庭說：「我和陶虹是幾十年的情感，她還沒有嫁給徐崢哥哥前我們就認識了，是好閨蜜也是事業的好夥伴。最陶然和陶虹還不是同一個嘛！為這樣的事情上熱搜我也是醉了！」

張庭說其實很明顯，最陶然一看就是陶虹的，北京最陶然服裝服飾有限公司陶虹是實際控股人，只是換了一種方式合夥而已，這一正常的公司內部調整被網路過度解讀，張庭陶虹想必也相當無奈。

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