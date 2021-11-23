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中國頒「娛樂明星」新規 炒緋聞、上熱搜都列管

記者陳政錄／即時報導
中國官方整頓娛樂圈，不少當紅藝人中箭落馬，左起為鄭爽、趙薇、吳亦凡。（取材自微博）
中國官方整頓娛樂圈，不少當紅藝人中箭落馬，左起為鄭爽、趙薇、吳亦凡。（取材自微博）

今夏以來中國娛樂圈風波不斷，如趙薇被封殺、鄭爽陰陽合約、吳亦凡涉強姦和錢楓、霍尊、張哲瀚、李雲迪等人的爭議。為嚴防「違法失德」藝人復出、導正社會風氣，中共中央網信辦23日發布《關於進一步加強娛樂明星網上信息規範相關工作的通知》，舉凡藝人炒作誹聞舊聞、宣揚不良價值觀，甚至上社交平台微博熱搜榜的頻率等，通通都被列入管理。

中共中央網信辦指出，通知發布，旨在進一步加強娛樂明星線上訊息規範，維護良好網路輿論秩序，營造更加清朗的網路空間。

通知要求建立負面清單，不渲染明星情感糾紛細節，發布和傳播娛樂明星線上訊息，要遵守法律法規，「弘揚社會主義核心價值觀」，娛樂明星線上訊息也不得宣揚流量至上、畸形審美、奢靡享樂、炫富拜金等不良價值觀，不得為博眼球低俗炒作緋聞醜聞。

同時，網信辦規範，線上訊息不得渲染明星情感糾紛隱秘細節，不得未經授權曝光、買賣明星身分訊息，或進行惡意營銷、造謠抹黑，更不得為違法失德明星藝人復出造勢，不得挑動粉絲對立、過度消費等。

據北京青年報報導，該通知包括內容導向、訊息呈現、明星帳號管理和輿情機制等四方面，提出15項措施，要求對向包括網路平台、明星本人、經紀公司、後援會、網友、相關公眾號等。

以中國社交平台微博的熱搜榜為例，通知規定，同一明星在同一時段，原則上只能呈現一條。通知也對明星商業活動的廣告規範、公益類訊息不得惡意炒作，以及相關帳號、帳號名稱、簡介等都做出不得煽動謾罵、違反公序良俗的要求。

至於「違法失德明星藝人」，要嚴格採取統一標準、聯合懲戒措施，嚴防轉移陣地、曲線復出。

網信辦指，近年來中國線上訊息泛娛樂化傾向、低俗炒作現象屢禁不止，流量至上、畸形審美、「飯圈」亂象等不良文化衝擊主流價值觀，還有一些明星宣傳內容不守規範、誹聞八卦占用大量公共平台資源，民眾反映強烈。

中國 中共 微博

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