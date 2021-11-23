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大S婚變掀罵戰 網友酸她公主病、汪小菲挨批不合格老公

記者李姿瑩／綜合報導
汪小菲和大S婚變再度引發網友論戰。（取材自微博）
汪小菲和大S婚變再度引發網友論戰。（取材自微博）

大S汪小菲婚變，雖然網友一面倒覺得「不意外」，但相較於先前對大S砲火猛烈，這次輿論呈現兩極化，尤其是女性網友更點出「不要用傳統婚姻框架綁架大S」。

大S和汪小菲身為公眾人物，一舉一動都是鎂光燈焦點。汪小菲熱衷評論政治和時事，起初大S會跟著轉發、按讚，但隨著汪小菲言論愈發偏激，大S不再盲目相挺。部分網友不時質疑大S的政治立場，而大S最後一次轉發官方立場的微博文章，停留在去年清明節，為了紀念因新冠肺炎逝去的生命。

支持汪小菲的網友早就不滿大S把兒女帶回台灣，覺得大S沒有對兒女進行愛國教育，不少網友湧入汪小菲的微博留言，還有網友酸大S，「恭喜解脫」、「找對象還是不要找那種有公主病的明星，真沒意思，就會作」。

不過，張蘭無條件心疼兒子汪小菲，卻引發女性網友反感。有網友質疑汪小菲「妻子都賣房救他了，他在網路世界都不能給自己留個體面？」甚至批評「汪小菲本身就是個不合格的老公和女婿，他的所作所為有為他老婆和丈母娘一家考慮嗎？意識形態是張好皮但也別亂用」。

多名女性網友都提到將心比心，能夠理解大S和兒女留在台灣的心情，呼籲別用道德或意識形態綁架大S。而網友們不管是挺汪小菲還是大S，都一致支持離婚，因為雙方實在缺乏共識，不如果斷分開。

大S 汪小菲 台灣

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