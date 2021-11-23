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李冰冰自曝「精神崩潰」 長期失眠 每天吃藥也難閉眼

娛樂新聞組／綜合報導
李冰冰自爆長時間失眠導致精神崩潰。（取材自微博）
李冰冰自爆長時間失眠導致精神崩潰。（取材自微博）

演員李冰冰今年48歲，但毫無皺紋又美艷的凍齡外型，讓網友十分驚嘆。不過她日前在社交平台發長文，自曝這幾年身體出問題讓不少網友感到特別擔心。

貓眼娛樂報導，李冰冰表示拍攝節目後有感而發，聯想到自己和家人們的身體健康。她透露，這幾年一直身體都不好，總是莫名其妙地感覺到疲憊，甚至會發冷、沒力氣、長期失眠，每天都得吃大量的藥物，但都沒有效果。她說，長時間失眠導致精神崩潰，整個人都變得敏感脆弱，和以前完全不一樣。

然而李冰冰每次去醫院檢查身體，都沒有發現什麽大病，只是喝點藥調理一下，但她確實感到身體總是不舒服，這樣反反覆覆地折磨讓李冰冰感到身心疲憊，惡性循環。她強調這種情況幾乎擊垮了自己，尤其是沒有睡眠。

網友們看到李冰冰的長文後，留言稱她有很強烈的不安感，這會導致自己愈來愈恐懼，愈想睡著愈會睡不著。大家勸她真正地放鬆下來，不要給自己這麽大的壓力，慢慢地調養，也許會好很多。

李冰冰近年身體確實無法再像年輕時那麽有精力，過去帶來很多好作品，但這幾年沒怎麽拍戲，也較少出演綜藝節目。

感情方面，李冰冰似乎也遇到了挫折，今年3月，李冰冰與許文楠宣布分手，如今她仍是單身狀態。

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