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王寶強開30多萬美元豪車 帶女友與家人聚餐

娛樂新聞組／綜合報導
王寶強與女友馮清同框的照片曝光。（取材自微博）
王寶強與女友馮清同框的照片曝光。（取材自微博）

日前有媒體曝光王寶強與女友馮清同框的照片，引發外界熱議。照片中，王寶強身穿白色上衣戴著黑框眼鏡，打扮非常休閒。他在吃飯途中頻頻舉杯與他的哥哥飲酒，現場氣氛相當好。馮清坐在王寶強的對面，手撐著臉頰，看起來十分愜意。王寶強不知說了句什麼，把馮清逗得笑靨如花，看得出來兩人感情還是一如既往穩定。

蓋飯娛樂報導，吃飯中途，馮清還拿出電子菸猛吸，姿勢老練，看樣子似乎有菸癮。而王寶強對於女友的行為見怪不怪，並沒有多說什麼。一頓飯吃完後，王寶強和女友現身街邊散步。

來源：YouTube

作為模特的馮清身材高挑氣質出眾，一雙長腿又細又直，在人群中格外亮眼。而王寶強比女友矮了大半個頭，兩人在散步過程中保持著一定的距離，沒有過多交流，也沒有任何肢體接觸。最後王寶強帶著女友來到200多萬人民幣（約31.2萬美元）的座駕旁邊，兩人上車一同離去。

以上照片曝光之後，引發網友熱議。不少人都說王寶強和女友還是挺甜蜜的，雖然從來沒有高調官宣，但一直「穩穩的幸福」。

2018年，媒體首次拍到王寶強與馮清合體。王寶強帶著兒子王子豪和馮清見面，三個人相處融洽，而且王子豪對馮清很是依賴。當時就有人猜測王寶強和馮清早就在一起了，只是不願公開。此後，王寶強對於這段感情也不再刻意遮掩，每每與女友外出任由媒體拍照。

馮清比基尼照片曾被網友挖出。（取材自微博）
馮清比基尼照片曾被網友挖出。（取材自微博）

YouTube

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