遠嫁加拿大9年 張玉華宣布離婚：沒隱退

張玉華擁有亮麗的外表。（取材自微博）

45歲新加坡 女星張玉華，2012年嫁到加拿大，婚後漸漸淡出螢光幕前，但近日卻傳出已恢復單身，讓粉絲們相當震驚。她不肯透露離婚的原因。問到是否想再談戀愛，她笑言有兩隻狗陪著就很開心了。

綜合媒體報導，身高172公分、外表亮麗的張玉華有一副甜美溫柔的嗓音，自從在知名偶像劇「我的祕密花園」中演唱片尾曲「那又怎麼樣呢」後，便受到大眾喜愛，瞬間打開知名度。

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張玉華14歲開始當模特，後來參演不少影視作品，例如由張衛健、謝霆鋒等主演、王晶導演 的電視劇集「小魚兒與花無缺」等。在「小魚兒與花無缺」，她在戲中扮演的塔卡公主一角令觀眾印象深刻。她也演出台劇「升空高飛」、「愛上小男人」，還當過歌手發過唱片，她唱過包括了「原諒」在內的一些熱門歌曲。

張玉華否認隱退傳聞，並分享了這些年來在多倫多的生活。她表示，過去多年，她一直努力試鏡、創作音樂，目前有兩個經紀人幫她打理演藝事業。

張玉華表示自己在劇集「泰坦」、「雨傘學院」等作品中亮相過。最近舉行的某電影 節中，她憑借著科幻短片「Moore’s Void」奪得了最佳女主角。戲中，她扮演一個失去孩子的母親，情感復雜挑戰頗大。