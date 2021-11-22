地獄式操肌 黎耀祥為「拳王」2個月減20磅

黎耀祥在「拳王」扮演退隱拳壇多年的商人，為了一場只有44秒的回憶戲分，進行地獄式減肥及操肌。（取材自官方網站）

以拳鬥及權鬥為主線並探討人性的港劇「拳王」近日播出，為了讓一眾演員如黎耀祥、張振朗、姚子羚、蔡潔等能突破以往演繹的角色，監製事前特意抽時間與每位演員作溝通，了解性格及個人經歷後，決定要將黎耀祥打造成「擂台版梟雄」。

文匯報報導，黎耀祥接拍「拳王」時已年屆56歲，角色是退隱拳壇多年的商人，但為了一場只有44秒的回憶戲分，黎耀祥特地進行地獄式減肥及操肌，在短短兩個多月內減掉20磅，體脂率也跌至人生最低。黎耀祥笑稱幸好當初沒有半途而廢。

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黎耀祥大方分享他的健身 餐單，有雞胸、雞蛋 、番薯、番茄和蔬菜，運動及操拳方面就每星期進行兩次拳擊訓練，在家也有自行鍛煉。靠着驚人意志力的黎耀祥在短時間內鍛煉出鋼條身形，從劇照中見到黎耀祥胸膛結實，腹肌明顯，再配以「打到飛起」的姿勢已能感受到拳賽的刺激性。

黎耀祥有型有款的劇照原來是他兒子黎正橋操刀拍攝，他表示兒子13歲開始愛上攝影 ，說：「他想享受攝影當中的樂趣，有時我開工他會跟去影，他鍾意有故事性的相，陪我開工時都會跟工作人員研究打燈的問題。」