與金髮女同遊 袁詠儀15歲兒子「魔童」早戀？

張慕童（左）戴著米妮頭飾和手套，在灰姑娘城堡前拍照留念。（取材自Instagram）

港媒報導，張智霖與老婆袁詠儀的15歲愛兒「魔童」張慕童高大帥氣，還擁有超強電眼，被網友封為「最期待星二代」。「魔童」近日出遊，他在網上曬出與友人結伴到迪士尼 遊玩的照片並寫著：「disneyland is still very cool」。

張智霖（中）、袁詠儀（右）和兒子張慕童多年前合影。（取材自Instagram）

網易娛樂報導，戴上米妮頭飾和手套的「魔童」在城堡前拍照留念，他們一行四人先到商店逛街，再大玩機動遊戲。雖然「魔童」全程戴上口罩 ，不過單憑深邃的眼神已足夠電暈網友，被讚：「好帥氣！」也有不少網友懷疑「魔童」早戀，猜測與「魔童」自拍的金髮美女為其女朋友，直言二人非常般配。

但更多網友還是被魔童的顏值所吸引，紛紛跑到他社交平台下留言大讚：「好帥啊！」「為什麼你可以辣麼帥！」「口罩都擋不住的顏值呢！」

「魔童」日前已踏入15歲，一眾好友隆重其事，為他準備了三個蛋糕慶生.「魔童」一頭鬈發，長得又高又瘦，越大越帥氣。15歲的「魔童」就讀中國 香港國際學校，在正日生日當天多位同學為他慶生，可見其人緣相當不錯。

魔童從小就曾被質疑長得不太像中國人，如今看到15歲的他已經越來越有異域的感覺，對此還有粉絲解釋因為張智霖的長輩就有混血基因，所以魔童也應該也有八分之一混血基因。

隨著年紀漸長，兩年前魔童已經開始傳緋聞，港媒拍到他和一個小妹妹關係親密，在公園玩得捨不得回家。不過，魔童今年已經15歲，和幾年前又不同了，真正到了男生情竇初開的年齡，這個年齡段的孩子已經懂得很多。