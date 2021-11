與金髮女同遊 袁詠儀15歲兒子「魔童」早戀？

張慕童(左)戴著米妮頭飾和手套,在灰姑娘城堡前拍照留念。(取材自Instagram)

港媒報導,張智霖與老婆袁詠儀的15歲愛兒「魔童」張慕童高大帥氣,還擁有超強電眼,被網友封為「最期待星二代」。「魔童」近日出遊,他在網上曬出與友人結伴到迪士尼 遊玩的照片並寫著:「disneyland is still very cool」。

張智霖(中)、袁詠儀(右)和兒子張慕童多年前合影。(取材自Instagram)

網易娛樂報導,戴上米妮頭飾和手套的「魔童」在城堡前拍照留念,他們一行四人先到商店逛街,再大玩機動遊戲。雖然「魔童」全程戴上口罩 ,不過單憑深邃的眼神已足夠電暈網友,被讚:「好帥氣!」也有不少網友懷疑「魔童」早戀,猜測與「魔童」自拍的金髮美女為其女朋友,直言二人非常般配。

但更多網友還是被魔童的顏值所吸引,紛紛跑到他社交平台下留言大讚:「好帥啊!」「為什麼你可以辣麼帥!」「口罩都擋不住的顏值呢!」

「魔童」日前已踏入15歲,一眾好友隆重其事,為他準備了三個蛋糕慶生.「魔童」一頭鬈發,長得又高又瘦,越大越帥氣。15歲的「魔童」就讀中國 香港國際學校,在正日生日當天多位同學為他慶生,可見其人緣相當不錯。

魔童從小就曾被質疑長得不太像中國人,如今看到15歲的他已經越來越有異域的感覺,對此還有粉絲解釋因為張智霖的長輩就有混血基因,所以魔童也應該也有八分之一混血基因。

隨著年紀漸長,兩年前魔童已經開始傳緋聞,港媒拍到他和一個小妹妹關係親密,在公園玩得捨不得回家。不過,魔童今年已經15歲,和幾年前又不同了,真正到了男生情竇初開的年齡,這個年齡段的孩子已經懂得很多。