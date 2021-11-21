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汪小菲暴走飆罵「漢奸」 政治狂熱成壓垮大S關鍵？

汪小菲暴走飆罵「漢奸」 政治狂熱成壓垮大S關鍵？

記者李姿瑩／台北報導
大S（右）和汪小菲已訴請離婚。（取材自臉書）
大S（右）和汪小菲已訴請離婚。（取材自臉書）

汪小菲大S十年婚變，他們從相識到結婚僅短短49天就互訂終身，宛如偶像劇情節。大S曾說：「我第一眼見到他，就覺得我要跟他生孩子，甚至為他放棄一切。」而汪小菲被大S氣質吸引，也上節目告白「和她在一起，我總能感到踏實溫馨」。

只是走入婚姻後，現實的考驗才正式開始，夫妻倆三天兩頭成為網友攻擊箭靶，迫使汪小菲多次發文護妻。汪小菲護妻不遺餘力，自己卻時常失言，挑動兩岸人民敏感神經，包括過去曾暗諷蔡英文是漢奸、批評台獨分子等等，直言「受不了這種道貌岸然的地方」，並疾呼「領土不容分割」，參與轉發「中國，一點都不能少」抗議金馬獎出現台獨言論。

雖然他偶爾自省，但遇到狀況還是沉不住氣。去年汪小菲在台北與計程車司機發生口角，發文抱怨台灣充滿仇恨，自己只不過講北京話就被司機罵髒話。隨後疫情蔓延，他透過「台北好兄弟」買到一萬個醫用口罩，在限購禁令下再度引發軒然大波。

今年6月汪小菲半夜發微博開嗆：「我們抱著1顆真誠的心，被他們不斷的利用和汙衊，這麼多年看過來了，實在忍不下去，按我北京人的話，一幫大傻逼，歷史書裡一定記著這幫漢奸。」沒想到這失控言論讓大S裡外不是人，成為壓垮他們婚姻的最後一根稻草。

汪小菲 大S 北京

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